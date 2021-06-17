Скоро свадьба?: Семенович похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера

Анна Семенович рассказала, что ее дом превратился в настоящую "пионовую поляну".

Экс-солистка группы "Блестящие" разместила в своем инстаграм-аккаунте видео, в котором она продемонстрировала многочисленные букеты розовых пионов, подаренные ей неким мужчиной. Пышные букеты прекрасных цветов, которые так любит женщина, украсили все углы квартиры знаменитости. Анна Семенович отметила, что не перевелись еще на нашей планете настоящие мужики.

Артистка заинтриговала поклонников, но не стала уточнять, кто именно сделал ей такой роскошный подарок. Фанаты 41-летней певицы стали гадать, кто же этот таинственный ухажер и скоро ли состоится свадьба пышногрудой красавицы.

Напомним, что Анна Семенович старается не афишировать свою личную жизнь. При этом благодаря своей яркой внешности экс-солистка "Блестящих" никогда не бывает лишена внимания даже самых состоятельных мужчин. В начале этого года стало известно о расставании певицы с ее очередным ухажером, однако Анна так и не рассказала, кто он и чем занимается.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как строилась карьера Семенович. Прежде, чем стать певицей, звезда занималась фигурным катанием, но потом получила травму и сменила деятельность. Удивительно, но выступления не приносили Анне Семенович больших денег, так как все сливки с концертов "Блестящих" снимали продюсеры.