Семенович потребовала от продюсера "Блестящих" полмиллиона рублей

Анна Семенович дала большое интервью, в котором рассказала, сколько зарабатывала в составе группы "Блестящие". По словам певицы, они с коллегами получали всего по 50 долларов за концерт, хотя группа приносила в общей сложности по 20-30 тысяч долларов. В основном на этом наживались продюсеры.
Семенович не скрывает, что "Блестящие" открыли для нее дорогу в жизнь, ведь из-за полученной травмы Анне пришлось распрощаться с карьерой фигуристки. Мало кто помнит, что начинала звезда именно в большом спорте и подавала большие надежды.
Анна Семенович намекнула, что группу "Блестящие" можно возродить. При этом звезда согласна возобновить гастроли в составе коллектива при условии, если продюсеры заплатят всем участницам как минимум по полмиллиона рублей.
Напомним, Анна Семенович начала работать в группе "Блестящие" в 2003 году. Она с детства мечтала стать певицей, и после травмы на льду вокал стал для нее настоящей отдушиной. Однако в группе Семенович проработала лишь четыре года. Зарплата у нее была слишком маленькая, и певица решила все бросить и начать сольную карьеру.
К слову, "золотым составом" группы 41-летняя Анна Семенович считает тот, в котором она сама выступала.
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