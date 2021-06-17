Бывший гендир "Муз-ТВ" плюнул в предательницу Кудрявцеву: Платили ей миллион рублей

В прошлом году Лера Кудрявцева со скандалом покинула "Муз-ТВ" после ссоры с генеральным директором канала Арманом Давлетяровым.

Около полугода назад он покинул свой пост и теперь решил рассказать, как все было на самом деле. В эфире шоу "Алена, блин" продюсер раскрыл подробности конфликта с телеведущей.

По словам гостя программы, никто не собирался обижать Леру Кудрявцеву, хотя последние годы команда телеканала предпринимала попытки убрать ее из некоторых эфиров. "Все лучшие проекты были у Кудрявцевой. Она уже (ведет. – Прим. ред.) и "Песня года", она уже и "Новую волну" – нужны новые лица", – поделился Арман Давлетяров.

Однако сместить звезду не получалось, потому что она все время уговаривала ее оставить. Арман Давлетяров отметил, что Лера Кудрявцева работала за приличное вознаграждение, несмотря на то, что во время конфликта утверждала обратное.

"Первые годы, пока я руководил каналом, действительно работала бесплатно, но последние годы мы ей платили миллион рублей за ее выход на сцену", – отметил продюсер.

В прошлом году за несколько месяцев до премии "Муз-ТВ" внезапно объявили состав ведущих без Леры Кудрявцевой. Тогда артистка ужасно обиделась на руководство канала и особенно на Армана Давлетярова. Звезду задело, что друг и сосед не предупредил, что вычеркнул ее из премии.

Однако, по словам продюсера, он решил специально не говорить заранее, чтобы Лера Кудрявцева не смогла его вновь уговорить. "Мы ей придумали хорошую роль, когда объявили Бузову вместо нее, что она выйдет в середине церемонии, красиво скажет: мол, а я-то здесь, объявит какой-то блок, вручит тарелку", – рассказал Арман Давлетяров.

Гость программы "Алена, блин!" заявил, что обиду Леры Кудрявцевой считает предательством, потому что ведущая решила демонстративно отвернуться от канала. "Не понимаю ее обиды ко мне, ведь когда она ушла на канал НТВ, работая при этом на "Муз-ТВ", тоже ведь меня не предупредила. Я отнесся с пониманием", – заявил продюсер.