"Уже понимает, как бедрами крутить": 5-летняя дочь Николаева удивила народ

В опубликованном ролике 5-летний ребенок артиста танцует вместе с подругой под энергичную музыку.
Вероника задает ритм танца и демонстрирует свои умения.
Подписчики Игоря Николаева растрогались, увидев кадры его дочери. Почти все отметили, как хорошо девочка чувствует музыку и уверенно двигается. Также многие удивились, как быстро летит время, ведь Веронике в этом году исполнится шесть лет.
"Красавица Вероника, когда только успевают расти и взрослеть", "Ника будет танцевать в "Тодесе", звезда, так красиво двигается", "Ника явно пластичнее чем подруга, так держать", "Уже понимает, как бедрами крутить", – тепло прокомментировали фолловеры.
Также своим мнение поделились и звездные друзья Игоря Николаева. Например, Марина Газманова и Игорь Гуляев написали:
"Грациозная кака", "Девочка выросла".
Напомним, что в 2020 году Игорь Николаев перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Последствия болезни сказались на физическом состоянии артиста, в том числе и на лишнем весе. Недавно в качестве реабилитации он вместе с супругой Юлией Проскуряковой отправился в отпуск в Латвию. На кадрах из поездки Николаев тяжело дышит и с трудом ходит. Однако сейчас здоровье певца нормализовалось.
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