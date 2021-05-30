Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Воскресенье
30 мая
Лента новостей
18:45
Впервые после развода Харламов представил новую возлюбленную
18:37
Стало известно о смертях от коронавируса в Китае до начала эпидемии
18:30
"Срамотища-то какая": Облитая помоями Бузова оконфузилась на балу
18:18
Крид с золотыми зубами похвастался часами за полтора миллиона
18:15
Володин рассказал о попытке Европарламента использовать встречу Путина с Байденом
18:04
"Уже понимает, как бедрами крутить": 5-летняя дочь Николаева удивила народ
17:30
Выпал с шестого этажа: малыш звезды "Дома-2" оказался в реанимации с разрывом внутреннего органа
17:21
"Дети для меня все": Климова о материнстве
17:20
Ковид не пощадил? Пахмутова объявила о здоровье сдавшего Добронравова
17:19
В России введут алкозамки для автомобилей
16:47
Провал года: поклонники осудили сезон "Холостяка" с Тимати
16:45
"Император в своей империи": Плющенко за рулем иномарки въехал на каток собственной спортивной академии
16:32
"Не всем дано!": Редкое семейное фото Подольской довело до трясучки
16:14
"Их брак был обречен": Названа основная причина развода Пугачевой и Киркорова
16:13
Денис Шведов шокировал подробностями "Последнего героя"
15:57
Валерия сделала заявление на фоне слухов о неверности Пригожина: Не пропускает ни одной юбки
15:47
Муж спустил более 5 миллионов евро на певицу Славу
15:35
Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам
15:31
В Сети появилось фото купающегося в Черном море Лукашенко
15:11
Подробности быстрой и тайной свадьбы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
14:54
Райский курорт: Анфиса Чехова дразнит солнечными фотографиями
14:46
"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам
14:33
Генерал СБУ: решение Зеленского по Белоруссии – его личная обида
14:31
В Сети появились фото могилы Садальского
14:26
Ефремов празднует день рождения
13:56
Машина всмятку: Известный дизайнер Потемкина разбилась в жуткой аварии
13:31
Писатель Пелевин стал жертвой доброжелательного воришки
13:22
"Может, еще родит": стали известны подробности второй беременности Собчак
13:21
Шпильки и темный парик: роковую соблазнительницу Арзамасову запечатлели в гостинице
13:11
В Белоруссии рассказали об итогах встречи Путина и Лукашенко
13:10
"Разногласия у нас случаются!": Алсу об отношениях с победившей на "Голосе" дочерью Микеллой
12:42
"Грозит инвалидность": врачи предупредили покалеченную Кравец
12:37
Сбежавшая вдова и исчезновение ценностей: новый поворот в битве за наследство покойного "Иванушки" Яковлева
12:07
Володин назвал важнейший закон месяца
11:51
"Мужики из кустов не подглядывают": 71-летний Буйнов о развлечениях на нудистском пляже
11:48
"Чтоб ты сдох": схватившийся за голову Панин обрушился на Дюжева
11:46
Пугачева раскрыла подробности смерти матери
11:36
"Рак матки": 50-летнюю Кудрявцеву поразила новость о страшном диагнозе
11:14
"Клянусь любить тебя в богатстве и бедности": Разлучница Макеева тайно обвенчалась со строителем
11:13
Любимица Кобзона: Так расчувствовался, глядя на меня, что поднял на руки
10:49
"Мне 35 лет, и я дура": Неадекватная Бузова устроила беспредел на концерте
10:42
Разведка Британии назвала версию об искусственном происхождении коронавируса реальной
10:35
Тимати подарил кольцо новой пассии
08:06
Холмик на трусах: Толкалина возбудила народ откровенным фото
06:08
Поделил 30 миллионов фунтов: раскрыты подробности завещания принца Филиппа
02:03
"В районе таза надо было не так делать": Волочкову осудили за яркий наряд
23:59
Экс-советник президента США о самом пугающем в ситуации с Россией и Белоруссией
22:03
СМИ: Лукашенко получит от Путина новые щедрые предложения
21:11
Аналитик Сванидзе: в легенду Лукашенко о самолете поверят только маленькие девочки
20:09
"Постепенно женится": Харламов увлекся молодой спортсменкой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вслед за Прокловой: сразу две актрисы рассказали о приставаниях Табакова
"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
"Какой ужас!": Бесстыжая Бузова оголила зад возле церкви
Выдвижная челюсть Бабкиной шокировала фанатов: Кукла
"Хороша чертовка": Оголившая грудь Королева вызвала переполох развратным видом
Принц Гарри заявил о психологических проблемах в королевской семье
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Уже понимает, как бедрами крутить": 5-летняя дочь Николаева удивила народ

"Уже понимает, как бедрами крутить": 5-летняя дочь Николаева удивила народ

В своих социальных сетях Игорь Николаев поделился милым видео с участием дочери Вероники.
прочитано 349 раз

В опубликованном ролике 5-летний ребенок артиста танцует вместе с подругой под энергичную музыку.

ПО ТЕМЕ

Сильно располневший Николаев всполошил россиян

"Ну и запашок!": в Сеть попало видео гуляющей по экскрементам жены Николаева

Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Вероника задает ритм танца и демонстрирует свои умения.

Подписчики Игоря Николаева растрогались, увидев кадры его дочери. Почти все отметили, как хорошо девочка чувствует музыку и уверенно двигается. Также многие удивились, как быстро летит время, ведь Веронике в этом году исполнится шесть лет.

"Красавица Вероника, когда только успевают расти и взрослеть", "Ника будет танцевать в "Тодесе", звезда, так красиво двигается", "Ника явно пластичнее чем подруга, так держать", "Уже понимает, как бедрами крутить", – тепло прокомментировали фолловеры.

Также своим мнение поделились и звездные друзья Игоря Николаева. Например, Марина Газманова и Игорь Гуляев написали:

"Грациозная кака", "Девочка выросла".

Напомним, что в 2020 году Игорь Николаев перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Последствия болезни сказались на физическом состоянии артиста, в том числе и на лишнем весе. Недавно в качестве реабилитации он вместе с супругой Юлией Проскуряковой отправился в отпуск в Латвию. На кадрах из поездки Николаев тяжело дышит и с трудом ходит. Однако сейчас здоровье певца нормализовалось.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Игорь Николаев. Фото: Alexander Keltik/ Russian Look/ www.globallookpress.com
30 мая 2021, 18:04 Источник: Инстаграм Игоря Николаева ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

комментарии

Ответить:

ъ
Пожаловаться Ответить
Девчонки супер.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Рак матки": 50-летнюю Кудрявцеву поразила новость о страшном диагнозе

Все показали на ТВ
Шоу-бизнес

"Грозит инвалидность": врачи предупредили покалеченную Кравец

Большое горе звезды
Шоу-бизнес

Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам

Актрисе задали главный вопрос
Шоу-бизнес

Машина всмятку: Известный дизайнер Потемкина разбилась в жуткой аварии

Звезда сидела в телефоне

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+