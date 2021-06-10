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Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна готовится к пенсии

Молодая жена Петросяна готовится к пенсии

Татьяна Брухунова активно ведет личный блог в "Инстаграм", где делится секретами домашнего уюта и покупками.
прочитано 289 раз

32-летняя супруга Евгения Петросяна стала чаще рассказывать о личной жизни. Судя по всему, в последнее время девушка много работает. По словам бывшей помощницы 75-летнего юмориста, последние два месяца она живет по принципу "все успеть". "Как говорится: отдохнем на пенсии! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Татьяна Брухунова.

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Поклонники отметили, что работа явно идет на пользу жене Евгения Петросяна. Многие сделали комплимент ее горящим глазам и радостному виду на последних фотографиях в блоге. "Зато работа точно молодит! Вы вообще в школьницу скоро превратитесь! Выглядите классно!", "Обожаю вас, классная, яркая, позитивная", "Самое главное, что руки в мыле! Морщин не будет!", "Круто, когда есть движ! Таня, Вы многих мотивируете своей энергией! Респект! Искренне", – написали в комментариях.

Напомним, ранее появились слухи о том, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян ждут второго ребенка. После того как артист рассказал о рождении сына Вагана, поклонники внимательно следят за изменениями в фигуре его жены.

Однако пока явных доказательств тому нет. Впрочем, даже если супруги и находятся в ожидании прибавления, есть вероятность, что поклонники узнают об этом последними. Свою прошлую беременность Татьяна Брухунова виртуозно скрывала.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 19:49 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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