Дети Киркорова прославились на весь мир

В честь Дня защиты детей Филипп Киркоров похвастался достижением своих наследников.

Как оказалось, 9-летняя Алла-Виктория и 8-летний Мартин приняли участие в съемках клипа самой популярной девочки в мире. Настя Радзинская (Настя Лайк) имеет больше 70 миллионов подписчиков на "Ютуб". Так что теперь отпрысков поп-короля увидят жители десятка стран.

Филипп Киркоров поделился в личном блоге отрывком видео, в котором "засветились" его наследники. Стоит отметить, что дети уже давно дружат с Настей и периодически отдыхают вместе. Помимо Аллы-Виктории и Мартина в ролике снялась дочь Кристины Орбакайте Клавдия и наследница Александра Реввы Амелия. В видео малыши летают на розовых облаках под ритмичную музыку.

Пользователи Сети оценили новый клип Насти Лайк, а заодно и участие в нем детей Филиппа Киркорова. "Молодцы! Браво! С праздником! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Спасибо за поздравления и вам всего хорошего", "Так красиво сделано", "С праздником с днем защиты детей. Здоровья вашим детям", – написали в комментариях.

Напомним, ранее Филипп Киркоров рассказал, чем занимается в свободное от музыки время. По словам исполнителя, он обожает "дрессировать сучек и кобелей". Накануне артист опубликовал снимок с огромным пуделем. Судя по всему, музыкант просто пошутил.