Киркоров развлекся на камеру с лохматым самцом

Филипп Киркоров выступил в роли повелителя и показал, как умеет дрессировать сучек и кобелей.

Российский певец Филипп Киркоров удивил поклонников своими предпочтениями. На этот раз в своем "Инстаграм" артист выложил свежее фото и написал о том, что отлично "дрессирует сучек и кобелей". На снимке Филипп Киркоров предстал рядом с лохматым красавцем.

Поклонники оценили юмор певца и его внешний вид. На фото Филипп Киркоров предстал как всегда одетым с иголочки. На артисте были ярко желтая рубашка, светлые джинсы с принтом и молодежные кеды, а также дорогие аксессуары. Рядом с ним на задних лапах стоял великолепный королевский пудель ростом почти с него.

"Финальный весенний уикенд 2021 в компании новых друзей! А вообще моя лучшая роль по жизни – дрессировщик! Обращайтесь – дрессирую артистов, сучек и кобелей. Дорого", – написал Киркоров под фото.



Многие предположили, что в период пандемии коронавируса каждый артист зарабатывает всеми возможными способами, и Филипп Киркоров не исключение.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Филипп Киркоров признался, что причастен к успеху многих российских звезд. Артист заявил, что "трогал" и Билана, и Лазарева, когда речь зашла о конкурсе "Евровидение".