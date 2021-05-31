Киркоров развлекся на камеру с лохматым самцом

Российский певец Филипп Киркоров удивил поклонников своими предпочтениями. На этот раз в своем "Инстаграм" артист выложил свежее фото и написал о том, что отлично "дрессирует сучек и кобелей". На снимке Филипп Киркоров предстал рядом с лохматым красавцем.
Поклонники оценили юмор певца и его внешний вид. На фото Филипп Киркоров предстал как всегда одетым с иголочки. На артисте были ярко желтая рубашка, светлые джинсы с принтом и молодежные кеды, а также дорогие аксессуары. Рядом с ним на задних лапах стоял великолепный королевский пудель ростом почти с него.
"Финальный весенний уикенд 2021 в компании новых друзей! А вообще моя лучшая роль по жизни – дрессировщик! Обращайтесь – дрессирую артистов, сучек и кобелей. Дорого", – написал Киркоров под фото.
Многие предположили, что в период пандемии коронавируса каждый артист зарабатывает всеми возможными способами, и Филипп Киркоров не исключение.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Филипп Киркоров признался, что причастен к успеху многих российских звезд. Артист заявил, что "трогал" и Билана, и Лазарева, когда речь зашла о конкурсе "Евровидение".
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