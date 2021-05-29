"Опять все продуют": Киркоров будет петь гимн России для футболистов

Филипп Киркоров стал амбассадором важного спортивного матча. Поп-королю предстоит показать величие сборной России по футболу.

Творчество Филиппа Киркорова развивается в разнообразных направлениях. На этот раз артисту предстоит окунуться в спорт и показать вокальные данные на стадионе "Динамо" уже 5 июня. Поп-короля избрали амбассадором футбольного матча Россия-Болгария, который станет последним в рамках подготовки сборной к Чемпионату Европы. "Верю в наших парней и буду всячески поддерживать их", — провозгласил Филипп Киркоров на видео в инстаграм-аккаунте.

Кроме того, звездный мужчина объявил подписчикам, что исполнит перед матчем национальный гимн России. Поп-король пригласил россиян на спортивное мероприятие, чтобы болеть за сборную страны и послушать его пение.

Хотя преданные фанаты и поддержали инициативу певца, многие пользователи Сети пришли в ужас от новости, которую сообщил горделивый поп-король. Народ задался вопросом о том, какую страну Филипп Киркоров будет поддерживать в ходе футбольной игры: Россию или все-таки Болгарию. "Какое отношение имеет этот "черти что" к этому мероприятию?!", "Опять все продуют", "Позор", "Филя, ты с дуба рухнул, какой футбол. Наши играть не могут", "Опять дурдом", "А почему не Бузова исполняет гимн, она же все рвалась? Может дуэтом?" — написали россияне к посту артиста.

