Война адвокатов: новый поворот в деле Пелагеи и Телегина

О разводе Пелагеи и Ивана Телегина стало известно около года назад.

Пару уже развели официально, однако экс-супруги до сих пор не могут поделить совместно нажитое имущество. То и дело всплывают новые детали судебного разбирательства.

Адвокат Пелагеи Филипп Рябченко считает, что сторона Ивана Телегина использует грязные методы борьбы. Юрист артистки готовит жалобу на правозащитников хоккеиста. Как отметил Рябченко, звезда не намерена больше терпеть сомнительные "вбросы" в свой адрес.

По словам адвоката, об артистке распространяется ложная информация, и этом могут заниматься юристы Телегина. Он заявил, что вначале судебного процесса правозащитники хоккеиста предупреждали их, что готовы использовать известность певицы против нее, если им не пойдут навстречу.

При этом, по словам Филиппа Рябченко, адвокаты Ивана Телегина пытаются обвинить в сомнительных "вбросах" саму певицу. "Мы считаем это оказанием давления Пелагею и общество, и начать встречаться в суде, вести себя в рамках закона и профессиональной этики", – отметил юрист.

Напомним, ранее стало известно, что хоккеист попытался скрыть от суда дом стоимостью 180 миллионов рублей. Как оказалось, спортсмен записал недвижимость на свою мать и двоюродного брата новой возлюбленной Марии Гончар.