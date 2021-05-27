Не успела его вернуть: бывший муж Пелагеи назначил дату свадьбы

Пелагея и Иван Телегин развелись год назад. Лишь недавно они завершили раздел имущества. Не успели страсти утихнуть, как бывший муж певицы объявил о новой женитьбе.
Телегин намерен жениться на своей новой возлюбленной Марии Гончар из Нижневартовска, которая, как уверены поклонники, как две капли воды похожа на Пелагею. Певица уже в курсе приятных новостей в жизни своего бывшего супруга. По словам источника, приближенного к окружению артистки, Пелагея была шокирована таким известием. Она не успела его вернуть.
"Она была уверена, что еще сможет вернуть его в семью. Ваня и Маша уже назначили дату свадьбы. Они хотят пожениться в августе", – приводит слова источника "КП".
Также известно, что на свадьбу с новой возлюбленной Иван Телегин готов потратить более 50 миллионов рублей.
В Сети ходят слухи, что Мария Гончар – дочь миллионеров. Однако по словам друзей пары, это не так. Мать избранницы хоккеиста якобы работает у нее в бухгалтерии, но бизнеса родители девушки не имеют.
Напомним, Пелагея и Иван Телегин прожили в браке чуть более трех лет. За это время певица родила от хоккеиста дочь Таисию.
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