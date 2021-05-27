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Шоу-бизнес
Не успела его вернуть: бывший муж Пелагеи назначил дату свадьбы

Не успела его вернуть: бывший муж Пелагеи назначил дату свадьбы

Бывший муж певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин не стал откладывать счастье в долгий ящик и женится в очередной раз.
прочитано 498 раз

Пелагея и Иван Телегин развелись год назад. Лишь недавно они завершили раздел имущества. Не успели страсти утихнуть, как бывший муж певицы объявил о новой женитьбе.

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 Пелагея

Пелагея певица

Телегин намерен жениться на своей новой возлюбленной Марии Гончар из Нижневартовска, которая, как уверены поклонники, как две капли воды похожа на Пелагею. Певица уже в курсе приятных новостей в жизни своего бывшего супруга. По словам источника, приближенного к окружению артистки, Пелагея была шокирована таким известием. Она не успела его вернуть.

"Она была уверена, что еще сможет вернуть его в семью. Ваня и Маша уже назначили дату свадьбы. Они хотят пожениться в августе", – приводит слова источника "КП".

Также известно, что на свадьбу с новой возлюбленной Иван Телегин готов потратить более 50 миллионов рублей.

В Сети ходят слухи, что Мария Гончар – дочь миллионеров. Однако по словам друзей пары, это не так. Мать избранницы хоккеиста якобы работает у нее в бухгалтерии, но бизнеса родители девушки не имеют.

Напомним, Пелагея и Иван Телегин прожили в браке чуть более трех лет. За это время певица родила от хоккеиста дочь Таисию.

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Фото: www.instagram.com/ itelegin07
Автор: 27 мая 2021, 16:05 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
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Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле

комментарии

Ответить:

гость
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Как женщины не боятся связываться с таким безответственным мужчиной? Предыдущую и настоящую ещё можно понять-они кидаются на деньги несимпатичного хоккеиста. А вот как Пелагея,не разобравшись, связалась с ним?
Хочется пожелать ей всего самого хорошего! А доченька -прелесть! ради такого и ошибки -не ошибки!
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