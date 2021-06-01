"Он тебя не обидит!": бойкий Галкин довел маленькую дочь до слез

1 июня весь мир отмечает День защиты детей. В честь праздника артист опубликовал трогательное видео.

На кадрах трехлетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина гуляет с папой. Она находит божью коровку на одуванчике и активно комментирует этот факт. Сперва девочка рассматривает насекомое, а затем предлагает папе подержать его. "Не бойся! Он тебя не обидит, он добрый!" – говорит малышка.

Как известно, у детей быстро меняются желания, поэтому Лиза через несколько секунд просит вернуть ей заветный цветок. Она говорит, что им нужно пойти домой, чтобы показать находку маме. Юморист отдает одуванчик, но божья коровка улетает. Девочка начинает плакать.

Лиза грустно смотрит на Максима Галкина и говорит ему, что насекомое убежало "к своим ребятам". Находчивый папа бойко переключается и объясняет ей, что так и должно быть, ведь они соскучились. Затем он старается успокоить девочку и говорит, что точно знает место, где живут все божьи коровки. Лиза убегает искать.

Артист поздравил подписчиков с праздником и рассказал, что это одно из его любимых видео. Поклонники пришли в восторг от кадров. "Можно смотреть бесконечно! Какая девочка!", "Лизонька, милая, нежная и такая трогательная", "Какое трогательное видео! До слез", "Максим, ты гениальный папа и педагог", "Ну, какой чудесный ребенок! Столько любви и доброты прививается", – писали они.

