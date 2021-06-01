"А кому бы я дала": Муцениеце назвала свои объекты вожделения

Актриса Агата Муцениеце рассказала, с кем из актеров переспала бы.

Летом прошлого года Агата Муцениеце расторгла брак с актером Павлом Прилучным. На фоне развода популярность артистки повысилась. Она запустила свое ютуб-шоу, в котором общается со знаменитостями на личные темы. Пока актриса увлечена карьерой, ее экс-супруг построил новые отношения – стал встречаться со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.

Муцениеце охотно говорит о своей личной жизни, рассказывает, что она пережила, будучи женой Прилучного. Например, актриса делилась, что бывший муж поднимал на нее руку, употреблял алкоголь в больших количествах. Агата и Павел часто ссорились и по другим причинам.

Став гостьей нового шоу гимнастки Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка" Муцениеце вновь напомнила, что может быть весьма откровенной. Супруга Павла Воли поинтересовалась, с каким голливудским актером Агата провела бы ночь. Актриса напела "А кому бы я дала" и тут же ответила, что мечтает об интимной близости с солистом группы Thirty Second To Mars и актером Джаредом Лето, а также со звездой фильма "Аквамен" и сериала "Игра престолов" Джейсоном Момоа.

"У нас тут Агатка освободилась, так что давай...", – обратилась Утяшева к Лето.

Напомним, ранее Агата Муценеце сделала признание о детях от Павла Прилучного. Звездные наследники тяжело переносят развод родителей.