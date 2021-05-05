"В унитаз головой опустил": солист группы "На-На" рассказал о жутких разборках

Валерий Юрин из группы "На-На" после ухода из нее продолжает заниматься музыкой. Он раскрыл шокирующие подробности страстей, которые кипели в коллективе.

Артист сейчас живет в Германии вместе с возлюбленной Натальей. Он поделился воспоминаниями о годах, проведенных в группе "На-На". По словам Валерия Юрина, он вместе с Бари Алибасовым создал знаменитый коллектив.

Певец подчеркнул, что продюсер все время об этом "забывает", приписывая рождение легенды себе. Он призвал шоумена не пудрить людям мозги. В своем время Валерий Юрин и Бари Алибасов воевали. Другие участники группы "На-На" даже перестали общаться с коллегой, чтобы продюсер не обрушил на них свой гнев.

В коллективе артист пробыл шесть лет. Он отметил, что во время гастролей часто происходили ужасные бандитские разборки. Однажды на одном из концертов к певцам подошли рэкетиры и стали требовать деньги. Валерий Юрин не растерялся и попросил их позвать самого сильного в банде.

Исполнитель предложил ему подраться, и победитель забрал бы деньги. В поединке выиграл артист. "В унитаз головой опустил, и все свои зубы он на кафель выплюнул", – рассказал Валерий Юрин.

Также экс-солист группы "На-На" вспомнил, что все доходы коллектив отдавал Бари Алибасову. Певцам же, по его словам, оставались жалкие копейки на еду.

Валерий Юрин похвастался, что послу ухода из коллектива раскрутил вместе с Сергеем Пудовкиным певца Витаса. Сперва они репетировали дома у Юрина, а потом записывали артиста на его студии. Соседи, не привыкшие к голосу Витаса, иногда вызывали милицию, думая, что кого-то режут.