Без слез невозможно смотреть: что случилось с могилой Дмитрия Хворостовского

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет в своем доме в Лондоне. Прощание с ним состоялось спустя пять день московском зале имени Чайковского. Проводить знаменитого оперного певца в последний путь пришли более сотни человек, в том числе Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, Дмитрий Дибров...
А еще через день одну из урн с прахом Дмитрия Хворостовского захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Для могилы Хворостовского был выбран участок, где покоятся Георгий Жуков, Леонид Утесов, Фазиль Искандер, Михаил Жаров, Белла Ахмадулина и Людмила Гурченко.
24 августа 2018 года вторую часть праха певца захоронили в сквере Красноярского института искусств, в котором Хворостовский учился. Его имя присвоили местному аэропорту, театру оперы и балета, детской музыкальной школе №4 и Сибирскому государственному институту искусств.
А 16 октября 2019-го, в день, когда оперному певцу Дмитрию Хворостовскому могло бы исполниться 57 лет, на его могиле в Москве открыли памятник. Делал его тот же скульптор, что и в Красноярске – заслуженный скульптор России Владимир Усов. Родители певца отказались от помощи поклонников и друзей в установке – они продали квартиру в Москве, чтобы на могиле сына появился достойный памятник.
Сегодня могила Хворостовского утопает в цветах. Свежие венки, букеты и корзины здесь не иссякают в любое время года. Поклонники говорят, что без слез не могут смотреть на памятник, где Дмитрий Хворостовский предстает как живой – сплошной порыв, мощь, динамика...
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