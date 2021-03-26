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Шоу-бизнес
Без слез невозможно смотреть: что случилось с могилой Дмитрия Хворостовского

Без слез невозможно смотреть: что случилось с могилой Дмитрия Хворостовского

Со дня смерти выдающегося баритона современности Дмитрия Хворостовского прошло три с половиной года. Но его к могиле на Новодевичьем кладбище Москвы не зарастает народная тропа.
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Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет в своем доме в Лондоне. Прощание с ним состоялось спустя пять день московском зале имени Чайковского. Проводить знаменитого оперного певца в последний путь пришли более сотни человек, в том числе Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, Дмитрий Дибров...

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А еще через день одну из урн с прахом Дмитрия Хворостовского захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Для могилы Хворостовского был выбран участок, где покоятся Георгий Жуков, Леонид Утесов, Фазиль Искандер, Михаил Жаров, Белла Ахмадулина и Людмила Гурченко.

24 августа 2018 года вторую часть праха певца захоронили в сквере Красноярского института искусств, в котором Хворостовский учился. Его имя присвоили местному аэропорту, театру оперы и балета, детской музыкальной школе №4 и Сибирскому государственному институту искусств.

А 16 октября 2019-го, в день, когда оперному певцу Дмитрию Хворостовскому могло бы исполниться 57 лет, на его могиле в Москве открыли памятник. Делал его тот же скульптор, что и в Красноярске – заслуженный скульптор России Владимир Усов. Родители певца отказались от помощи поклонников и друзей в установке – они продали квартиру в Москве, чтобы на могиле сына появился достойный памятник.

Фото: Дни.ру

Сегодня могила Хворостовского утопает в цветах. Свежие венки, букеты и корзины здесь не иссякают в любое время года. Поклонники говорят, что без слез не могут смотреть на памятник, где Дмитрий Хворостовский предстает как живой – сплошной порыв, мощь, динамика...

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Фото: Viktor Chernov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 26 марта 2021, 11:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Дмитрий Хворостовский

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