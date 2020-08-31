Сын убивается по покойному Хворостовскому

Дмитрий Хворостовский умер после продолжительной борьбы с раком. Музыканта до последнего дня поддерживала семья – жена Флоранс Илли, сын Максим и дочь Нина. Наследник оперного певца поделился трогательным фото с отцом.

В личном блоге юноша опубликовал два снимка, на которых изображен вместе с родителем. На первом артист держит мальчика за руку. Скорее всего, малышу еще нет и двух лет. На второй фотографии Дмитрий Хворостовский сидит за столом с игрушечной железной дорогой. Рядом стоит Максим, а на полу можно увидеть Нину.

Сын оперного певца заявил, что очень сильно скучает по отцу. Стоит отметить, что семья баритона с трепетом относится к его памяти. В личных блогах вдова Дмитрия Хворостовского и его дети регулярно публикуют архивные снимки и говорят о любви к покойному артисту.

В прошлом году в день памяти оперного певца на кладбище, где захоронена урна с его прахом, состоялось открытие памятника. Скульптором выступил Владимир Усов. Ради возведения монумента родителям Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, которую сын им и подарил.

Ранее "Дни.ру" публиковали мнение стилиста по поводу образов вдовы артиста, Флоранс Илли. 50-летняя дива не стесняется одеваться в откровенные наряды: в ее гардеробе можно найти короткие платья и блузы с глубоким декольте. Русскоязычные подписчики считают, что певице стоило бы быть скромнее. Однако стилист уверен, что она имеет право на многое из-за происхождения – ей генетически не свойственны комплексы и ложный стыд.