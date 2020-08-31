Сын убивается по покойному Хворостовскому

В личном блоге юноша опубликовал два снимка, на которых изображен вместе с родителем. На первом артист держит мальчика за руку. Скорее всего, малышу еще нет и двух лет. На второй фотографии Дмитрий Хворостовский сидит за столом с игрушечной железной дорогой. Рядом стоит Максим, а на полу можно увидеть Нину.
Сын оперного певца заявил, что очень сильно скучает по отцу. Стоит отметить, что семья баритона с трепетом относится к его памяти. В личных блогах вдова Дмитрия Хворостовского и его дети регулярно публикуют архивные снимки и говорят о любви к покойному артисту.
В прошлом году в день памяти оперного певца на кладбище, где захоронена урна с его прахом, состоялось открытие памятника. Скульптором выступил Владимир Усов. Ради возведения монумента родителям Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, которую сын им и подарил.
Ранее "Дни.ру" публиковали мнение стилиста по поводу образов вдовы артиста, Флоранс Илли. 50-летняя дива не стесняется одеваться в откровенные наряды: в ее гардеробе можно найти короткие платья и блузы с глубоким декольте. Русскоязычные подписчики считают, что певице стоило бы быть скромнее. Однако стилист уверен, что она имеет право на многое из-за происхождения – ей генетически не свойственны комплексы и ложный стыд.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
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Маньяки сидят на форуме
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Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь