Провал года: поклонники осудили сезон "Холостяка" с Тимати

На протяжении последних месяцев телезрители следили отношениями рэпера Тимати. Он стал участником шоу "Холостяк" и искал там единственную любовь.
Вчера состоялся финал сезон, по результатам которого победу одержала Екатерина Сафарова, экс-возлюбленная футболиста Неймара. Девушка с радостью, но и с нескрываемым волнением приняла кольцо.
Второй финалисткой стала Алиса Грабовая, которой все пророчили выигрыш, однако, этого не случилось.
После завершения сезона в сети началось его активное обсуждение. Многие обвинили Тимати и создателей шоу в глупых вопросах, скучных свиданиях, неискренности и наигранность. Поклонники писали комментарии в официальный Инстаграм-аккаунт шоу "Холостяк", но модераторы тут же удаляли негатив. На эту тему также высказался обозреватель "Комсомольской правды" Ирина Викторова:
"Очень красиво, но верится с трудом. Свидания под прицелом камер, вымученные вопросы и ответы, красивые люди и их неживые эмоции. Было скучно".
При этом на странице Екатерины Сафаровой можно встретить преимущественно хвалебные отзывы. Подписчики искренне поздравляют девушку. Однако пока неясно, действительно ли Екатерина и Тимати встречаются в реальной жизни вне камер.
"Ну, а ответ на главный вопрос? Вы еще вместе или нет?", "Хочется верить, что этот союз надолго", "По-моему, впервые за все время проекта я удовлетворена выбором холостяка", – написали фолловеры Сафаровой.
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