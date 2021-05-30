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Шоу-бизнес
Провал года: поклонники осудили сезон "Холостяка" с Тимати

Провал года: поклонники осудили сезон "Холостяка" с Тимати

Вчера Тимати подвел итог шоу и выбрал Екатерину Сафарову. Однако зрители в штыки восприняли всю программу.
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На протяжении последних месяцев телезрители следили отношениями рэпера Тимати. Он стал участником шоу "Холостяк" и искал там единственную любовь.

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Вчера состоялся финал сезон, по результатам которого победу одержала Екатерина Сафарова, экс-возлюбленная футболиста Неймара. Девушка с радостью, но и с нескрываемым волнением приняла кольцо.

Второй финалисткой стала Алиса Грабовая, которой все пророчили выигрыш, однако, этого не случилось.

После завершения сезона в сети началось его активное обсуждение. Многие обвинили Тимати и создателей шоу в глупых вопросах, скучных свиданиях, неискренности и наигранность. Поклонники писали комментарии в официальный Инстаграм-аккаунт шоу "Холостяк", но модераторы тут же удаляли негатив. На эту тему также высказался обозреватель "Комсомольской правды" Ирина Викторова:

"Очень красиво, но верится с трудом. Свидания под прицелом камер, вымученные вопросы и ответы, красивые люди и их неживые эмоции. Было скучно".

При этом на странице Екатерины Сафаровой можно встретить преимущественно хвалебные отзывы. Подписчики искренне поздравляют девушку. Однако пока неясно, действительно ли Екатерина и Тимати встречаются в реальной жизни вне камер.

"Ну, а ответ на главный вопрос? Вы еще вместе или нет?", "Хочется верить, что этот союз надолго", "По-моему, впервые за все время проекта я удовлетворена выбором холостяка", – написали фолловеры Сафаровой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Тимати. Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
30 мая 2021, 16:47 Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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Что известно о новой сексуальной подруге рэпера Тимати

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Не знаю , не смотрю . А вот девушка красивая .
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