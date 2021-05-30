Ефремов празднует день рождения

Наследник Михаила Ефремова смог миновать пагубный отцовский путь.

Несмотря на пример отца и бурную молодость, Никита Ефремов вовремя одумался и не пошел по стопах скандального Михаила Ефремова. Первостепенно актер избавился от алкогольной зависимости.

Никита утверждает, что в обществе существует некая романтизация выпивающего артиста. К тому же наследственность бьет ключом: дедушка и папа Ефремова-младшего питали страсть к спиртному.

Актер рассказывает, что впервые попробовал алкоголь в детстве. По словам Никиты Ефремова, чрезмерное употребление привело его к эмоциональному дну, от которого он с трудом оттолкнулся. Также артист подчеркивает, что возлюбленная телеведущая Мария Иванова помогла ему вернуться к нормальной жизни.

"И так случилось, что, когда мы с Машей встретились, она развивалась, можно сказать, духовно. И мы пошли дальше. Выглядит так, что Никита встретил некую Машу и тотально поменялся", – делится Никита Ефремов в интервью Ксении Собчак.

Поклонники пары восхищены отношениями влюбленных, однако, не понимают, почему длительное время Никита и Мария не узаконивают союз. Ефремов утверждает, что брак для него – большая психологическая проблема, и пока он не готов жениться.

"У меня есть опыт неудачного брака, поэтому мне внутри кажется, что накинется хомут, что буду должен трудиться или еще что-то. И все эти "должен" мешают мне быть свободным и честным в этом выборе", – рассказывает артист.

Напомним, что в одном из недавних интервью Никита Ефремов признался, что у него есть список обид на отца. Этот конфликт он активно прорабатывает с психолог и старается избавиться от детских травм.