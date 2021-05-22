Ефремов рассказал о списке обид из 300 пунктов

Недавно на YouTube-канале "Георгий за кадром" вышел сюжет с сыном скандального артиста. Никита Ефремов рассказывал о семейных отношениях, конфликтах и проработке психологических проблем.
Также актер поговорил и о родителях. По его словам, ему важно заслужить одобрение и похвалу окружающих не только в профессии, но и в бытовых вопросах. Ефремов-младший считает, что такая проблема идет из детства. После ухода отца из семьи ему приходилось намеренно обращать на себя внимание родителей, по заслугам получать материнскую ласку и доказывать свою значимость.
Никита Ефремов поделился, что для проработки травмы вместе с психологом он выписал список обид на родителей, в особенности на отца.
"Я выписывал свои обиды. Пунктов было больше 300. На папу, конечно, больше", – рассказал актер.
Также Ефремов признался, что раньше постоянно ждал от отца то, чего он не может или не хочет сделать. Но позже Никита понял, что все обиды – это лишь его ожидания. Тогда актер начал замечать, что на самом деле родители принимают его.
Напомним, что несколько лет Никита Ефремов встречается с телеведущей Марией Иваковой. Пара не скрывает свои отношения: звезды регулярно делятся в социальных сетях романтичными публикациями и не стесняются демонстрировать счастье на публику.
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