"Полутруп": дочь-трансгендер Ефремова вылила на Кудрявцеву ушат помоев

Анна-Мария Ефремова попросила называть ее Сергеем.

Дочь отбывающего наказание российского актера Михаила Ефремова от четвертого брака Анна-Мария призналась, что давно считает себя мальчиком. Она называет себя Сергеем, но менять паспорт пока не хочет, так как для нее это волокита с государственными ведомствами.

20-летний несостоявшийся трансгендер (пока девушка не собирается делать операцию, но уже считает себя мужчиной) довольно агрессивно реагирует на критику и вообще на окружающий мир. Она просит не упоминать ее в контексте, связанном с ее заключенным отцом, и не навешивать ярлыки. В свежем интервью Анна-Мария Ефремова прошлась по некоторым представителям шоу-бизнеса, которых считает неискренними.



В марте этого года Анна-Мария Ефремова участвовал в программе Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись" на НТВ и активно рассказывала о своем детстве, которое прошло рядом с матерью наркоманкой, и у которой были ментальные проблемы. Правда, тогда Анна-Мария Ефремова была еще Аэмом Тиллмари, а сейчас она Сергей. У зрителей сложилось впечатление, что Лера Кудрявцева вступила в довольно доверительные отношения с оставшейся в детстве 20-летней женщиной.

Но теперь все снова изменилось. Бывшая Анна-Мария Ефремова назвала Леру Кудрявцеву получеловеком.

"Если вы видели человекоподобных роботов или реалистичный манекен, вы испытывали это ощущение, когда на вас смотрит получеловеческий полутруп. И когда я смотрела на Леру Кудрявцеву у меня было именно это чувство", – вспомнила Анна-Мария Ефремова о встрече с ведущей.