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Психиатр поставил диагноз считающей себя мужчиной дочери Ефремова

Психиатр поставил диагноз считающей себя мужчиной дочери Ефремова

Анна Мария Ефремова поделилась радостной новостью о полученном диагнозе.
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20-летняя наследница Михаила Ефремова рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что у нее есть приятные новости. Девушка, называющая себя "небинарным трасмаскулинным человеком", наконец-то получила официальный психиатрический диагноз. Дочери актера поставили аутизм, а также посттравматическое и биполярное расстройство. Как ни странно, Анна Мария Ефремова даже обрадовалась этой новости.

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Михаил Олегович Ефремов Актер

Девушка объяснила, что в России плохо обстоят дела с диагностикой подобных расстройств. Чтобы получить свою справку, Анне Марии пришлось обойти множество врачей. Завершение этой эпопеи – точно повод для радости. Также девушка добавила, что диагноз аутизм сопровождается множеством стереотипов в нашем обществе. Однако это ложные представления. Аутизм, по словам Ефремовой, это целый спектр расстройств, и точно не болезнь, а просто иное нейросостояние.

Напомним, что ранее дочь Ефремова стала гостьей шоу "Звезды сошлись", где рассказала о том, что ей пришлось пережить в детстве. А около месяца назад девушка написала актуальный пост-знакомство, в котором рассказала, что ее зовут Сергеем, а в качестве музыкального псевдонима она использует имя Аэм Тиллмари. Однако судя по справке из медучреждения, официально имя она все же не поменяла. Добавим, что говоря о себе, Анна Мария Ефремова использует мужской род.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 20:50 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость707111
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В деревню ее, в сибирскую, на хозяйство с огородом и скотом. Труд лечит все диагнозы.
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