Психиатр поставил диагноз считающей себя мужчиной дочери Ефремова

Анна Мария Ефремова поделилась радостной новостью о полученном диагнозе.

20-летняя наследница Михаила Ефремова рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что у нее есть приятные новости. Девушка, называющая себя "небинарным трасмаскулинным человеком", наконец-то получила официальный психиатрический диагноз. Дочери актера поставили аутизм, а также посттравматическое и биполярное расстройство. Как ни странно, Анна Мария Ефремова даже обрадовалась этой новости.

Девушка объяснила, что в России плохо обстоят дела с диагностикой подобных расстройств. Чтобы получить свою справку, Анне Марии пришлось обойти множество врачей. Завершение этой эпопеи – точно повод для радости. Также девушка добавила, что диагноз аутизм сопровождается множеством стереотипов в нашем обществе. Однако это ложные представления. Аутизм, по словам Ефремовой, это целый спектр расстройств, и точно не болезнь, а просто иное нейросостояние.

Напомним, что ранее дочь Ефремова стала гостьей шоу "Звезды сошлись", где рассказала о том, что ей пришлось пережить в детстве. А около месяца назад девушка написала актуальный пост-знакомство, в котором рассказала, что ее зовут Сергеем, а в качестве музыкального псевдонима она использует имя Аэм Тиллмари. Однако судя по справке из медучреждения, официально имя она все же не поменяла. Добавим, что говоря о себе, Анна Мария Ефремова использует мужской род.