Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Пятница
28 мая
Лента новостей
10:12
Сильно располневший Николаев всполошил россиян
09:44
На реке Лена произошел разлив нефтепродуктов
09:33
Не пришли проститься: коллеги плюнули на покойную Нину Шацкую
09:22
Два российских банка лишились лицензии
09:08
В Якутии у самолета при посадке сломалось шасси
08:49
Замначальника томского ФСИН доставили в больницу с ножевыми ранениями
08:45
"В 38 выглядеть на 50!": Кабаеву в откровенном наряде заклевали
08:37
Хотевшие выпить в самолете россияне подрались с полицией
08:22
В России вырастут цены на еще один товар
08:06
Горячая штучка: дочь Эминема показала сочные бедра и грудь в тугом купальнике
08:03
"Рожай сама!": муж запретил 50-летней Цой думать о суррогатной матери
06:02
"Ни рожи, ни кожи, ни мозгов": звезду "Кривого зеркала" затравили за откровения о Меладзе
04:06
Трофим облил помоями необразованных поющих блогеров
02:05
"С головой непорядок": Мамаева отправила "эскортницу" Боню к психиатру
00:08
Звезда "Реквиема по мечте" Джаред Лето шокировал своей внешностью
23:56
"Обосрут и станут чище": Семенович взревела из-за сплетен
22:22
Что положат в гроб к проклинаемому друзьями Сергею Трофимову
22:07
Главы МИД стран G7 осудили задержание Протасевича в Минске
21:47
В Пензе грузовик без тормозов сбил двух человек
21:44
Пригожин и Валерия поддержали грязную матерщину на шоу Галкина
21:34
По гостинице в Петербурге бегала голая женщина
21:24
При взрыве на газопроводе в Саратовской области пострадали люди
21:08
Бывший охранник втянул в громкий скандал Стивена Сигала
21:03
В Новгородской области мужчину забили до смерти
20:38
Украинская армия устроила стрельбу у границ с Крымом
20:31
Аверин предстал перед 60-летней Яковлевой в трусах
20:12
Под Москвой утонули двое мужчин
19:55
В Москве восьмилетний ребенок отравился наркотиками
19:45
"Где твой феминизм?": Собчак влезла в скандал с затравленной Манижей
19:14
"Вещь крутая": разведенной Мамаевой потребовался крем для сужения гениталий
19:14
Измену обсуждали все: экс-супруга заговорила после рождения дочери у Меладзе
19:09
"Не ему решать": Лавров отреагировал на слова Кравчука о поиске новой площадки для контактной группы
18:57
Герой России рассказал о возможности атаки самолетов НАТО
18:50
Волочкову застукали в "Пятерочке" после тяжелого трудового дня
18:26
"Остановитесь!": Тодоренко и Топалов довели сына своим поведением
18:08
Почему Элджей и Ивлеева уходили от погони полицейских и не стали дуть в трубку
18:04
Гениталии с пластырем все испортили: актеру Власенко пришлось переснять интимную сцену на собственной кухне
17:51
Техника китайских императоров: Джигурда поведал о своем сексе
17:44
Коррупция в России выросла почти на 21%
17:43
"Когда у людей сифилис, нос проваливается": сделано страшное заявление о здоровье Аршавиной
17:25
Обманул: Елизавета II обомлела после знакомства с детищем принца Гарри
17:04
Центральный Банк предупредил россиян об ипотечном риске
17:01
"Вечер заслуженного веселья": стало известно о свидании Миддлтон с мужем в городе юности
16:47
"Каждый день смотрю": пошляк Галкин предложил Валерии освоить видео для взрослых
16:40
Байден поручил разведке узнать о происхождении коронавируса за три месяца
16:35
Мишустин предложил ввести в России новый штраф
16:19
Фигуристка Волосожар вновь стала матерью
16:05
Не успела его вернуть: бывший муж Пелагеи назначил дату свадьбы
16:04
Россиянка попала в спецвыпуск "Друзья. Воссоединение": как это получилось
15:47
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко об извинениях Путина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Порнуха!": Глюкозу в похабном "платье" из секс-шопа попросили не пускать к порядочному Эмину
"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова
Отец Фриске плюнул в подлого бывшего мужа Началовой: Делает все то же, что и наш Шепелев
"Карикатура": нарядившаяся в Золушку Пугачева насмешила публику
Тихановская объявила о новом плане по свержению режима в Белоруссии: Лукашенко отныне изгой
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Сильно располневший Николаев всполошил россиян

Сильно располневший Николаев всполошил россиян

Народ обеспокоился состоянием Игоря Николаева после того, как его супруга Юлия Проскурякова обнародовала семейное видео.
прочитано 157 раз

В своем инстаграм-аккаунте певица разместила ролик с отдыха пары в Латвии, где у него есть дача. На кадрах звездная пара прогуливается с дочерью по территории Кемерского национального парка. Жена композитора отметила, что их целью было получить хорошее настроение и оздоровиться, пройдя по одной из троп босиком.

ПО ТЕМЕ

"Ну и запашок!": в Сеть попало видео гуляющей по экскрементам жены Николаева

Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

Исполнительница довольно бодро идет по тропинке, чего не скажешь об Игоре Николаеве. Он гуляет тяжелой походкой, с трудом поспевая за женой. Фолловеры предположили, что вылазка далась звезде с трудом. Некоторые отметили, что композитор плохо выглядит и сильно располнел.

Но, судя по всему, многие не обратили внимание на то, что Юлия Проскурякова сообщила, что это видео – прошлогоднее. Отметим, что Игорь Николаев в 2020 году перенес ковид в тяжелой форме.


Семейная поездка, во время которой была сделана вышеупомянутая съемка, состоялась как раз в период восстановления певца. Тогда такой вид музыканта вполне объясним.

Известно, что в настоящее время 60-летний артист ездит по России с гастролями. Судя по всему, сейчас у него со здоровьем все в порядке.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Alexander Keltik/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 10:12 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Что положат в гроб к проклинаемому друзьями Сергею Трофимову

Необычное завещание звезды
Шоу-бизнес

Действительно в больнице: раскрыты подробности состояния Киркорова

Артист проходит обследование
Шоу-бизнес

"Где твой феминизм?": Собчак влезла в скандал с затравленной Манижей

Артистка готовится подать в суд
Шоу-бизнес

"Она невменяема": Бузову приложили за странные выходки

Рустам Солнцев раскритиковал теледиву

Гороскоп

Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+