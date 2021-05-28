Сильно располневший Николаев всполошил россиян

В своем инстаграм-аккаунте певица разместила ролик с отдыха пары в Латвии, где у него есть дача. На кадрах звездная пара прогуливается с дочерью по территории Кемерского национального парка. Жена композитора отметила, что их целью было получить хорошее настроение и оздоровиться, пройдя по одной из троп босиком.
Исполнительница довольно бодро идет по тропинке, чего не скажешь об Игоре Николаеве. Он гуляет тяжелой походкой, с трудом поспевая за женой. Фолловеры предположили, что вылазка далась звезде с трудом. Некоторые отметили, что композитор плохо выглядит и сильно располнел.
Но, судя по всему, многие не обратили внимание на то, что Юлия Проскурякова сообщила, что это видео – прошлогоднее. Отметим, что Игорь Николаев в 2020 году перенес ковид в тяжелой форме.
Семейная поездка, во время которой была сделана вышеупомянутая съемка, состоялась как раз в период восстановления певца. Тогда такой вид музыканта вполне объясним.
Известно, что в настоящее время 60-летний артист ездит по России с гастролями. Судя по всему, сейчас у него со здоровьем все в порядке.
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