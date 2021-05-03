Беременность и скорая свадьба? Анастасия Решетова говорит откровенно

Не так давно манекенщица рассталась с рэпером Тимати. С тех пор личная жизнь девушки – предмет пристального внимания.
Например, злопыхатели сплетничают о беременности Анастасии Решетовой. Эти разговоры спровоцировал кадр, который случайно появился в профиле пиарщицы модели. На снимке Решетова подозрительно придерживает руками живот.
Манекенщица в личном микроблоге высмеяла разговоры о собственном интересном положении. Решетова напомнила, что совсем недавно анонимные источники всерьез заявляли, что она выходит замуж и сменила имя, дескать, теперь ее зовут Амина. Анастасия в очередной раз подчеркнула, что телеграм-каналы и безымянные источники распространяют только лживую информацию. Правду, как заметила Анастасия, можно узнать только в ее официальном аккаунте в "Инстаграм", она откровенна с подписчиками.
Добавим, ранее злые языки судачили, что Анастасия Решетова связалась с женатым. Манекенщица эти сплетни опровергла. По словам экс-зазнобы Тимати, отношения с несвободным мужчиной для нее неприемлемы. Подобные романы оставляют след на репутации, отмечает Анастасия.
Впрочем, Решетова не стала отрицать, что ее сердце вновь несвободно. Избранник Анастасии живет в Европе, поэтому отношения развиваются не очень быстро.
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