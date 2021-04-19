"Он живет в Европе": обеспеченный ухажер Решетовой вышел из тени

Расставание с рэпером Тимати лишь подогрело интерес к персоне бывшей возлюбленной. Несколько месяцев подряд многочисленная аудитория гадает, с кем же Анастасия Решетова крутит роман.

Накануне 25-летняя модель впервые рассказала об отношениях с обеспеченным молодым человеком. По словам девушки, она устала от постоянных сплетен и домыслов, именно поэтому решилась на откровенный разговор с публикой.

Ранее журналисты отмечали, что Анастасия Решетова завоевала внимание высокопоставленного восточного мужчины, у которого уже есть семья. Однако инстадива развеяла данный миф и поделилась личными переживаниями.

Манекенщица заверила, что никогда не стала бы встречаться с женатым мужчиной, а уж тем более сидеть на его шее и таким образом зарабатывать на жизнь. Анастасия добавила, что сейчас ее кавалер живет в Европе – он свободный, но очень влиятельный.

Несмотря на высокий статус ухажера, Решетова и сама может похвастаться стабильным и высоким доходом. Модель постоянно участвует в рекламных кампаниях и активно развивает личный блог в "Инстаграм".

"За мной ухаживает человек, но отношений полноценных у нас нет. Он живет в Европе, и это на самом деле большой барьер для их развития. За это время мне приписали уже двоих женатых мужчин", – написала девушка.

Из-за бушующей пандемии коронавируса и закрытых границ, возлюбленные долгое время не виделись. Решетова не исключает, что подобная ситуация скажется на качестве их отношений и повлияет на дальнейшее развитие событий.