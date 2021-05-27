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Шоу-бизнес
"Обосрут и станут чище": Семенович взревела из-за сплетен

"Обосрут и станут чище": Семенович взревела из-за сплетен

Раздосадованная Анна Семенович восстала против сплетников, портящих жизнь и себе и другим.
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Экс-солистка группы "Блестящие" в своем инстаграм-аккаунте заговорила о сливе энергии. Звезда выделила три не самых приятных категории людей: манипуляторы, потребители и сплетники. Последняя группа, по мнению звезды, в нашем обществе самая многочисленная, поэтому на ней Анна Семенович остановилась подробнее.

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Артистка заявила, что такие люди чувствуют себя лучше и чище после того, как "обосрут" другого. Однако в таком случае не стоит ждать от жизни ничего хорошего, ведь сплетничая, люди просто сливают собственную энергию, то есть ни на что позитивное ее просто не остается.

"Пока мы не перестанем сливать энергию в пустословие, хороших перемен нам не видать," – глубокомысленно написала Семенович.

Звезда подчеркнула, что сплетники, манипуляторы и потребители ведут себя так из-за того, что сами страдают от множества комплексов. Артистка призвала своих подписчиков заниматься исключительно собой и своей жизнью, только тогда она начнет приносить удовольствие.

Многие фолловеры согласились с философскими рассуждениями звезды, но некоторые разглядели в ее словах эгоизм и написали, что нельзя заниматься только собой. Кто-то же и вовсе не обратил внимания на мысли звезды и сосредоточился на ее пышных формах.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как из-за своей красоты Анны Семенович спровоцировала драку между мужчинами.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 мая 2021, 23:56 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

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