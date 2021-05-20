"Меня это разрушает": Семенович поделилась наболевшим с россиянами

Анна Семенович разоткровенничалась с поклонниками. Певица призналась, что в какой-то момент перестала чувствовать удовольствие от жизни.

Артистка сообщила, что россияне часто спрашивают ее о том, как у нее получается быть на позитиве. Анна Семенович поведала в своем инстаграм-аккаунте, что ее жизнь изменилась пять лет назад.



Звезда отметила, что ежедневно себя балует. Раньше же она трудилась на износ и загнала себя. Артистку стали мучить панические атаки, появилась бессонница, постоянно было дурное настроение.

В тот период Анна Семенович покинула группу "Блестящие". Постоянные нагрузки совершенно ее вымотали. Ведь знаменитость тогда еще и участвовала в проекте Первого канала "Звезды на льду".

Певица поняла, что больше так продолжаться не может. "Меня это разрушает". – написала исполнительница. Она посоветовала фолловерам, которые оказались в такой же ситуации, изменить жизнь, найдя время на удовольствия и отдых. Анна Семенович призвала не бояться начать все сначала, прислушавшись к себе.

Ранее певица делилась, что искренне без ума от этого мира и не собирается тратить себя на тех людей, которые усложняют ее жизнь. Анна Семенович убеждена, что многие терпят разные вещи, потому что сами обманывают себя.

