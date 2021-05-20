"Меня это разрушает": Семенович поделилась наболевшим с россиянами

Артистка сообщила, что россияне часто спрашивают ее о том, как у нее получается быть на позитиве. Анна Семенович поведала в своем инстаграм-аккаунте, что ее жизнь изменилась пять лет назад.
Звезда отметила, что ежедневно себя балует. Раньше же она трудилась на износ и загнала себя. Артистку стали мучить панические атаки, появилась бессонница, постоянно было дурное настроение.
В тот период Анна Семенович покинула группу "Блестящие". Постоянные нагрузки совершенно ее вымотали. Ведь знаменитость тогда еще и участвовала в проекте Первого канала "Звезды на льду".
Певица поняла, что больше так продолжаться не может. "Меня это разрушает". – написала исполнительница. Она посоветовала фолловерам, которые оказались в такой же ситуации, изменить жизнь, найдя время на удовольствия и отдых. Анна Семенович призвала не бояться начать все сначала, прислушавшись к себе.
Ранее певица делилась, что искренне без ума от этого мира и не собирается тратить себя на тех людей, которые усложняют ее жизнь. Анна Семенович убеждена, что многие терпят разные вещи, потому что сами обманывают себя.
Популярные темы форума
Что подарить мужу лудоману?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?
Как поддерживать страсть в отношениях?
Филлеры
СССР
Муж стал выпивать
Что думаете о Маниже?
Предатели
Бьёт муж
Кто изменяет чаще?