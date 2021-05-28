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28 мая
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Шоу-бизнес
Никита Пресняков рассказал о скоропостижной смерти

Никита Пресняков рассказал о скоропостижной смерти

Никита Пресняков поделился воспоминаниями о том, как девять лет назад при нем умер его товарищ – старший сын актера Дмитрия Певцова.
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Трагедия с 22-летним Даниилом произошла в результате несчастного случая. Никита Пресняков стал невольным очевидцем.

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Дмитрий Анатольевич Певцов актер

Смерть настигла наследника артиста на вечеринке. Парень вышел подышать свежим воздухом на балкон, но случайно упал. Внук Аллы Пугачевой видел ужасный инцидент.

Никита Пресняков рассказал, что они с Даниилом в школе сидели за одной партой и были хорошими приятелями. Парень был очень веселым и артистичным. Воспоминаниями певец поделился на программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Для звездного отца Даниила его смерть стала жутким ударом. Дмитрий Певцов до сих пор тяжело переживает трагедию. Ежегодно в день гибели сына, 3 сентября артист размещает в соцсети пост в память о наследнике.

Как писали "Дни.ру", внук Примадонны занимается музыкой. Певица его во всем поддерживает и является поклонницей творчества Никиты Преснякова. Парень – лидер альтернативной группы Multiverse. Напомним, Никита Пресняков четыре года назад женился на модели Алене Красновой. Организовать торжество внуку помогла Алла Пугачева.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 14:12 Источник: Smotrim.ru ✓ Надежный источник
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