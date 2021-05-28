Никита Пресняков рассказал о скоропостижной смерти

Трагедия с 22-летним Даниилом произошла в результате несчастного случая. Никита Пресняков стал невольным очевидцем.
Смерть настигла наследника артиста на вечеринке. Парень вышел подышать свежим воздухом на балкон, но случайно упал. Внук Аллы Пугачевой видел ужасный инцидент.
Никита Пресняков рассказал, что они с Даниилом в школе сидели за одной партой и были хорошими приятелями. Парень был очень веселым и артистичным. Воспоминаниями певец поделился на программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Для звездного отца Даниила его смерть стала жутким ударом. Дмитрий Певцов до сих пор тяжело переживает трагедию. Ежегодно в день гибели сына, 3 сентября артист размещает в соцсети пост в память о наследнике.
Как писали "Дни.ру", внук Примадонны занимается музыкой. Певица его во всем поддерживает и является поклонницей творчества Никиты Преснякова. Парень – лидер альтернативной группы Multiverse. Напомним, Никита Пресняков четыре года назад женился на модели Алене Красновой. Организовать торжество внуку помогла Алла Пугачева.
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