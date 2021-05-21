"Какой милый малыш!": в семье Орбакайте произошло важное событие

Кристина Орбакайте трогательно поздравила своего старшего сына Никиту с 30-летием.

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков познакомились в далеком 1986 году. Кристине было пятнадцать лет, а Володе – семнадцать. Они сразу же приглянулись друг другу и вскоре начали жить вместе. После трех лет отношений у них родился сын Никита. Ему исполнилось 30 лет.



Певица опубликовала в своем "Инстаграм" трогательный пост о жизни старшего наследника. Она создала видео о нем, в котором собрала кадры разных лет. Певица пожелала Никите счастья и веры в себя и свои силы.

Среди прочих материалов в ролике были показаны снимки, на которых Никита предстал еще совсем маленьким. Эти фотографии растрогали и умилили поклонников.

Фанаты добавили, что внук Аллы Пугачевой с возрастом становится только красивее и мужественнее. Помимо этого Никита Пресняков все больше становится похожим на своего отца.

"Какой милый малыш!"; "Ваш сын человечище, С Днем Рождения Никиты, Кристиночка! Вы такая настоящая и замечательная!"; "Поздравляю Никиту с днем рождения!!! Очень похож на папу"; "Он такой смешной был маленький, сейчас просто красавчик"; "Если ему 30, то мне сколько... Время летит, помню его как себя", – написали фанаты.

Напомним, что Никита пошел по стопам родителей и стал музыкантом. Он создал свою группу. Свою музыку мужчина продвигает самостоятельно, без влияния звездного семейства. Помимо этого Никита снимается в кино и выступает на театральной сцене.