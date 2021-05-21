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Шоу-бизнес
"Какой милый малыш!": в семье Орбакайте произошло важное событие

"Какой милый малыш!": в семье Орбакайте произошло важное событие

Кристина Орбакайте трогательно поздравила своего старшего сына Никиту с 30-летием.
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Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков познакомились в далеком 1986 году. Кристине было пятнадцать лет, а Володе – семнадцать. Они сразу же приглянулись друг другу и вскоре начали жить вместе. После трех лет отношений у них родился сын Никита. Ему исполнилось 30 лет.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Певица опубликовала в своем "Инстаграм" трогательный пост о жизни старшего наследника. Она создала видео о нем, в котором собрала кадры разных лет. Певица пожелала Никите счастья и веры в себя и свои силы.

Среди прочих материалов в ролике были показаны снимки, на которых Никита предстал еще совсем маленьким. Эти фотографии растрогали и умилили поклонников.

Фанаты добавили, что внук Аллы Пугачевой с возрастом становится только красивее и мужественнее. Помимо этого Никита Пресняков все больше становится похожим на своего отца.

"Какой милый малыш!"; "Ваш сын человечище, С Днем Рождения Никиты, Кристиночка! Вы такая настоящая и замечательная!"; "Поздравляю Никиту с днем рождения!!! Очень похож на папу"; "Он такой смешной был маленький, сейчас просто красавчик"; "Если ему 30, то мне сколько... Время летит, помню его как себя", – написали фанаты.

Напомним, что Никита пошел по стопам родителей и стал музыкантом. Он создал свою группу. Свою музыку мужчина продвигает самостоятельно, без влияния звездного семейства. Помимо этого Никита снимается в кино и выступает на театральной сцене.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 14:45 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

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Галя
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Пугачева разрешила жить вместе в 15 лет, ходить в школу. А что зря время терять. И укатила на гастроли.
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