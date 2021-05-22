Аниме-вакханалия в доме Аллы Пугачевой

Дресс-код вечеринки шокировал всех. Никита Пресняков попросил гостей нарядиться в костюмы из аниме.

Вчера популярный артист отметил юбилей. Сделать это он решил в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В светских кругах последнее время можно организовывать маскарадные мероприятия. Никита Пресняков решил не отставать от трендов и закатил вечеринку на тему японских мультфильмов аниме.

Все гости не стали игнорировать дресс-код и в ярких нарядах явились на празднование. Сам же именинник выбрал костюм персонажа Пейна из "Наруто". Черная мантия с красными деталями, акцентная бандана и яркий макияж глаз дополнили образ Преснякова.

В своих социальных сетях Никита поделился снимками с вечеринки. Артист подписал пост:

"Аниме туса на 30 лет? Почему бы и нет!", – заявил Пресняков.

Примечательно, что артист не стал тратить деньги на аренду шикарного помещения. День рождения он отметил в доме своей бабушки Аллы Пугачевой. Вместе с друзьями Никита Пресняков подготовил особняк к празднованию, развесил украшения и установил барную стойку.

Поклонники певца приветливо отреагировали на пост. Многие присоединились к поздравлениям и отметили, что выбранный образ очень идет Преснякову.

"Оторвись по полной, чувак!", "Отличная идея. Можно я Айлитой буду?", "Никита, вам к лицу", – прокомментировали фолловеры.