Грязный скандал: Киркорову пришлось нанять адвоката из-за пенсионерки

71-летняя пенсионерка потребовала от Филиппа Киркорова денег на лечение в санатории. Соответствующее требование она изложила в своем судебном иске, пишет телеграм-канал Mash.
Валентина Васильевна захотела компенсировать моральный вред из-за отмены концерта Филиппа Киркорова, который должен был состояться в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был отменен.
Теперь все выступления перенесены на 2022 год. Однако пенсионерка не намерена ждать так долго. На билеты женщина потратила восемь тысяч рублей, и теперь требует возмещения ущерба, в том числе и морального.
Пенсионерка настолько сильно нервничала из-за отмены мероприятия, что ей пришлось проходить реабилитацию в санатории. От Киркорова она требует полного покрытия расходов на лечение. Пенсионерка оказалась не голословной и пошла в суд, написав иск с требованием выплатить ей сто тысяч рублей. Из них 40 за моральный ущерб и , а 50 за само лечение.
Адвокат Филиппа Киркорова заявляет, что согласно постановлению правительства Москвы по ограничению массовых мероприятий артист не может выполнить ее требования. Закон оказался на стороне артиста.
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