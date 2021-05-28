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Шоу-бизнес
Пугачева воссоединилась с Киркоровым ради дочери

Пугачева воссоединилась с Киркоровым ради дочери

Алла Пугачева вместе с бывшим супругом, а также членами своей звездной семьи приняла участие в шоу "Сегодня вечером" Первого канала".
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Выпуск был посвящен 50-лению наследницы Аллы Пугачевой – Кристины Орбакайте. Певица поделилась интересными историями из жизни.

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К слову, эта встреча Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова стала второй за последнее время. До этого бывшие супруги не общались более года. В Сети гадали о причинах ссоры артистов, но правда так и не была рассказана членами семейства.

На программе Максима Галкина было сделано общее фото гостей передачи. На нем Алла Пугачева позирует в наряде с голыми плечами. Некоторые пользователи Сети отметили, что взгляд у Примадонны на снимке ехидный.

Напомним, на празднике в честь дня рождения Кристины Орбакайте Алла Пугачева обменялась комплиментами с бывшим мужем. Киркоров отметил, что мать и дочь выглядят сногсшибательно. Примадонна ответила, что он тоже очень хорошо выглядит. В ответ на это король российской эстрады назвал певицу "Аллусечкой" в присутствии ее мужа-юмориста Галкина. Гости заметили произошедший конфуз. После этого артистка вышла танцевать под выступление своего бывшего супруга.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 13:42 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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