Пугачева воссоединилась с Киркоровым ради дочери

Выпуск был посвящен 50-лению наследницы Аллы Пугачевой – Кристины Орбакайте. Певица поделилась интересными историями из жизни.
К слову, эта встреча Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова стала второй за последнее время. До этого бывшие супруги не общались более года. В Сети гадали о причинах ссоры артистов, но правда так и не была рассказана членами семейства.
На программе Максима Галкина было сделано общее фото гостей передачи. На нем Алла Пугачева позирует в наряде с голыми плечами. Некоторые пользователи Сети отметили, что взгляд у Примадонны на снимке ехидный.
Напомним, на празднике в честь дня рождения Кристины Орбакайте Алла Пугачева обменялась комплиментами с бывшим мужем. Киркоров отметил, что мать и дочь выглядят сногсшибательно. Примадонна ответила, что он тоже очень хорошо выглядит. В ответ на это король российской эстрады назвал певицу "Аллусечкой" в присутствии ее мужа-юмориста Галкина. Гости заметили произошедший конфуз. После этого артистка вышла танцевать под выступление своего бывшего супруга.
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