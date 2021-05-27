"Каждый день смотрю": пошляк Галкин предложил Валерии освоить видео для взрослых

В новом выпуска своего шоу "Музыкалити" Максим Галкин сделал Валерии и Иосифу Пригожину непристойное предложение.

Гостями шоу стали семейные пары. Продюсер и певица встретились в студии со скандальными молодыми артистами – Instasamka (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин).

В начале выпуска Максим Галкин представил исполнителей друг другу. Судя по всему, Валерия и Иосиф Пригожин не были в курсе, кто перед ними. Певица уточнила у Монекена, почему он не "Инстасамец", раз его жена – Инстасамка.

Продюсер тут же уточнил у рэпера, часто ли он фотографирует супругу для соцсетей. "А они не только фото, они и видео снимают! Ты погули видео! Такое там увидишь..." – предложил Максим Галкин. Судя по всему, артист намекнул на ролик, который несколько лет назад попал в Сеть. На кадрах Инстасамка занималась сексом с Монекеном.

"А нам уже можно такое смотреть?" – уточнила Валерия. "Вам тоже можно снимать такое. Да, к вечеру захотите вдохновиться, обязательно погуглите, у них очень горячее видео. Я вот каждый день смотрю", – отметил пошляк Максим Галкин. Артист не уточнил, составляет ли ему компанию Алла Пугачева во время просмотра роликов Дарьи Зотеевой.

Также артист предложил Валерии послушать треки Инстасамки. Для интеллигентной певицы композиция, в которой есть упоминание половых органов и секса, стала шоком. Звезда с трудом осилила даже первый куплет.