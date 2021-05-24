"Тупость человеческая!": Семенович о причинах выхода из себя и горьких слез

Анна Семенович стала участницей Юбилейной русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Корреспондент "Дни.ру" встретился с самой сексуальной певицей за кулисами церемонии.

Анна Семенович по своей природе – человек весьма лояльный. Но какие-то вещи ее могут вывести из себя, разозлить, довести до слез. "Например, тупость человеческая", – пояснила Анюта. Хотя по своей природе она очень сентиментальна. "Вчера смотрела в очередной раз фильм "Зеленая миля" и плакала", – призналась певица.

Рассказала она и о вещах более материальных и земных. "У меня все есть – квартира, машина, но денег на какой-то роскошный дом пока не хватает, – призналась артистка. – Я бы хотела иметь такой в Подмосковье. Но для меня самое дорогое не вещи, а моя собака Мишель породы чихуахуа, которая пока живет у родителей".

При этом сумму своих ежемесячных трат и доходов Анна Семенович отказалась озвучить. Но призналась, что за время пандемии и самоизоляции она проела не все – "подушка безопасности" была хорошей, и даже еще осталось что-то.

Как говорят промоутеры, за каждое выступление пышногрудая артистка берет не менее 700 тысяч рублей, и желающих пригласить ее на свое мероприятие очень много. И их может понять – такую красоту еще поищи!