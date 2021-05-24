Красота Семенович спровоцировала драку: Мужчины перевозбудились

Звезда с табличкой "Ищу мужа" снялась на фоне Кремля и архитектурного ансамбля в Измайлово. Во время прогулки певицу сопровождала съемочная группа и журналисты. Перформанс артистка утроила не просто так: сейчас знаменитость работает над новым клипом.
Прогулка Анны Семенович по Москве закончилась дракой и приездом полиции. Судя по всему, журналисты не поделили место, откуда можно было сфотографировать звезду с выгодного ракурса. В итоге один ударил другого, тот ответил – и понеслась.
По словам артистки, она была в шоке от ситуации. К счастью, ей удалось быстро утихомирить разбушевавшихся мужчин. Звезда приказала им срочно помириться – хотя бы ради нее. Анна Семенович отметила, что ей удалось очаровать полицию, поэтому все закончилось хорошо.
"Вышла в свадебном платье, красивая. Видимо, мужчины перевозбудились", – заявила артистка.
Ранее Анна Семенович рассказала, что может вывести ее из себя. По словам звезды, она очень сентиментальный человек, которого может растрогать даже фильм. Также в беседе с корреспондентом "Дни.ру" певица призналась, что карантинный 2020-й "съел" большую часть сбережений. Правда, как отметила артистка, для нее важнее не материальные вещи, а ее собака Мишель породы чихуахуа.
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