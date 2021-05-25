Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Вторник
25 мая
Лента новостей
20:30
"Что за Халк?": изуродовавший себя сын Яковлевой накачался до невероятных размеров
20:23
Синоптик назвал сроки открытия купального сезона в Московском регионе
19:43
Дробыш насилу спас парней из "Фабрики звезд" от известных геев: Приезжали, клали глаз
19:42
Поплавская сообщила о смерти близкого человека
19:40
"Это подозрительно": Меган Маркл обвинили в изменах принцу Гарри
19:33
Названы самые депрессивные регионы России
19:25
Российские родители смогут вернуть половину стоимости путевки на отдых детей
19:13
Минтруд рассказал россиянам о способе получить новую выплату
19:00
СМИ: Михаила Прохорова с серьезной травмой экстренно госпитализировали
18:40
Меркель поделилась надеждами на встречу Путина и Байдена
18:38
"Скажи, что с женщиной целовалась": Ургант врезал мечтающей о политике "татушке" Волковой
18:14
Россияне смогут увидеть сразу три удивительных явления в небе в один день
18:12
Видео с Протасевичем из минского СИЗО оценили: Он сильно запуган
18:09
"Хочется принять душ после такого. Мерзость": звезду "Ворониных" атаковали извращенцы
18:05
Подсидел Бузову? Манукян стал новым ведущим шоу "Дом-2"
18:00
Скорчившуюся от боли Боню сняли на больничной койке
17:40
Стали известны дата и место встречи Путина с Байденом
17:35
"Хочу": Дробыш рассказал о страсти к Моргенштерну
17:30
Разин признался в чувствах к дочери Горбачева: Очень сильно влюбился
17:18
Оставшейся без носа экс-жене Аршавина предрекли скорый уход: Фатальная судьба
17:16
Запойная Линдси Лохан получила еще один шанс на спасение
17:16
"Моя прямая обязанность": Чехова засветилась в компании четырех мужиков
16:52
Дачников проинформировали о штрафах за сорняки на участке
16:43
Песков высказался о назвавшем себя Путиным главе Коми
16:40
Волочкова прилюдно схватилась руками за ствол
16:31
"Лесбиянит в полный рост": сексапильная Водонаева воспылала страстью к подруге
16:27
"Будто его нет": появление тяжелобольного Зайцева на экране вызвало оторопь и слезы
16:19
Где смотреть специальный эпизод сериала "Друзья" на русском
16:11
Политолог Гусев о судьбе Белоруссии после инцидента с самолетом: Будет полный железный занавес
16:01
"Вечером обниму тебя и зацелую!": Киркоров признался в чувствах дочери Пугачевой
15:50
Канье Уэст переключился на Ирину Шейк после развода с Ким Кардашьян
15:49
"Мастерство и грация": очарованный Басков признался в нежных чувствах к Орбакайте
15:39
Гигантские долги и подорванное здоровье: вусмерть измотанного актера "Дневников вампира" жена вытащила со дна
15:35
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
15:21
Разлучница Макеева планирует отобрать ребенка у бывшей жены новоиспеченного супруга
15:17
Что будет с курсом рубля в июне
15:13
"Мы должны были встретиться!": Пресняков опубликовал фото с Орбакайте и вывалил откровения
15:08
"Из всех утюгов": новый клип Пирожкова взорвал публику
14:54
"Фестивали, конкурсы, концерты": украинцев захотели научить "американским ценностям"
14:45
Приумножаем средства: назван лучший способ вложить 100 тысяч рублей
14:44
Лазарев заставил сына исполнить "взрослую" песню на всю страну
14:43
Донбасс подождет: аналитик Калиниченко советует Зеленскому договариваться с Путиным по газу
14:40
Властям Белоруссии пригрозили международным расследованием после задержания Протасевича
14:40
"Обожаю тебя": Галкин признался в нежных чувствах к знаменитой артистке
14:32
Пригожин плюнул в своих детей и бывшую жену: Взяли и заложили наследство мошенникам
14:31
Рудковская вспомнила об оголившемся Билане
14:23
Звезда сериала "Деффчонки" попала в лапы злоумышленников
14:11
"Такое возможно?": известная модель обнажилась после родов
14:04
Тихановская заявила о возможном применении "сыворотки правды" против Протасевича
13:59
"Это воплотила я!": подруга о возвращении после развода Преснякова к Орбакайте
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обколотый и с накрашенными ногтями: 19-летний Милохин странно хихикал и показывал язык
"Только не плачь!": Провалившейся Маниже потребовалась помощь психотерапевта
Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец
Сраженная зависимостью Шурыгина обвинила любовника в своей беде: Хотела вернуться за дозой
Режим Лукашенко превратил Белоруссию в Северную Корею в центре Европы – Тихановская
Политолог Корнилов о задержанном в Минске Протасевиче: Даст много разоблачающих Запад показаний
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Дробыш насилу спас парней из "Фабрики звезд" от известных геев: Приезжали, клали глаз

Дробыш насилу спас парней из "Фабрики звезд" от известных геев: Приезжали, клали глаз

Виктор Дробыш в эфире ютуб-шоу высказался по поводу гей-пропаганды в России.
прочитано 623 раза

По словам продюсера, когда он жил и работал в Европе, ему и в голову не приходило задумываться об ориентации коллег. Он видел на улицах, в кафе и в других местах целующихся людей одного пола и никак на это не реагировал. По словам Дробыша, после возвращения в Россию его поразило то, с какой агрессией некоторые представители гей-сообщества пытаются заявлять о своих правах.

ПО ТЕМЕ

"Хочу": Дробыш рассказал о страсти к Моргенштерну

"Никакого романа": Пресняков отбил Подольскую у Дробыша

 Виктор Яковлевич Дробыш

Виктор Яковлевич Дробыш композитор

Как оказалось, особенно близко он столкнулся с ЛГБТ во время работы над "Фабрикой звезд". По словам Виктора Дробыша, его пугает пропаганда нетрадиционной любви. Во времена популярного шоу для юных талантов продюсеру приходилось отбивать молоденьких мальчиков от известных геев, которые буквально "охотились" на юношей. Он заявил, что не будет назвать имена мужчин, желавших совратить юных артистов.

"Когда приезжали звезды наши и клали глаз на молодых ребят, которым даже 18 нет. Но я, оказывается, должен был защищать их. Меня даже их родители просили их защищать", – отметил Виктор Дробыш.

При этом продюсер добавил, что не понимает, почему в России геи так отстаивают свои права. "Очень много распущенных людей, которые пытаются свои комплексы внутренние увязать с моим гомофобством. А мне глубоко наплевать, лишь бы все были счастливы", – подчеркнул Дробыш.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Кадр youtube.com
Автор: 25 мая 2021, 19:43 Источник: FAMETIME TV ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Разин признался в чувствах к дочери Горбачева: Очень сильно влюбился

Продюсер пооткровенничал

Шоу-бизнес

"Скажи, что с женщиной целовалась": Ургант врезал мечтающей о политике "татушке" Волковой

Артистка готовится к выборам
Шоу-бизнес

"Вечером обниму тебя и зацелую!": Киркоров признался в чувствах дочери Пугачевой

Артист адресовал коллеге трогательные слова
Шоу-бизнес

Оставшейся без носа экс-жене Аршавина предрекли скорый уход: Фатальная судьба

Она на грани

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+