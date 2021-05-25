Дробыш насилу спас парней из "Фабрики звезд" от известных геев: Приезжали, клали глаз

Виктор Дробыш в эфире ютуб-шоу высказался по поводу гей-пропаганды в России.

По словам продюсера, когда он жил и работал в Европе, ему и в голову не приходило задумываться об ориентации коллег. Он видел на улицах, в кафе и в других местах целующихся людей одного пола и никак на это не реагировал. По словам Дробыша, после возвращения в Россию его поразило то, с какой агрессией некоторые представители гей-сообщества пытаются заявлять о своих правах.

Как оказалось, особенно близко он столкнулся с ЛГБТ во время работы над "Фабрикой звезд". По словам Виктора Дробыша, его пугает пропаганда нетрадиционной любви. Во времена популярного шоу для юных талантов продюсеру приходилось отбивать молоденьких мальчиков от известных геев, которые буквально "охотились" на юношей. Он заявил, что не будет назвать имена мужчин, желавших совратить юных артистов.

"Когда приезжали звезды наши и клали глаз на молодых ребят, которым даже 18 нет. Но я, оказывается, должен был защищать их. Меня даже их родители просили их защищать", – отметил Виктор Дробыш.

При этом продюсер добавил, что не понимает, почему в России геи так отстаивают свои права. "Очень много распущенных людей, которые пытаются свои комплексы внутренние увязать с моим гомофобством. А мне глубоко наплевать, лишь бы все были счастливы", – подчеркнул Дробыш.