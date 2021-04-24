"Никакого романа": Пресняков отбил Подольскую у Дробыша

Наталья Подольская высказалась о любовной связи с Виктором Дробышем. Жена Владимира Преснякова прояснила щекотливую ситуацию.

В прошлом Наталье Подольской приписывали интимную связь с Виктором Дробышем. Поговаривали, что опытный музыкальный агент строил карьеру очаровательной подопечной на фоне бурной страсти. Слухи о близких отношениях певицы с продюсером активно распространялись до того, как поп-дива познакомилась со своим нынешним мужем Владимиром Пресняковым в 2005 году. На днях Наталья Подольская раскрыла карты и поведала в интервью о том, как на самом деле обстояли дела.

По словам поп-дивы, с Виктором Дробышем ее всегда связывали теплые отношения, но исключительно в рамках сотрудничества. "Мы с ним с миром разошлись. Никакого романа у нас не было", — выразилась рыжеволосая звезда. Артистка отметила, что Владимир Преснянков сумел завоевать расположение продюсера и целенаправленно вызвался взять под крыло будущую супругу. Дробышу ничего не оставалось, кроме как расторгнуть контракт с симпатичной девушкой и согласиться на условия коллеги. "Он меня, что называется, из рук в руки передал Володе", — выразилась Наталья Подольская.

Напомним, исполнительница хита "Поздно" вышла замуж за Владимира Преснякова в 2010 году. Первые несколько лет певица тщетно пыталась забеременеть, но все же смогла осуществить задуманное. Сейчас звездная пара воспитывает двух сыновей.

