"Никакого романа": Пресняков отбил Подольскую у Дробыша

В прошлом Наталье Подольской приписывали интимную связь с Виктором Дробышем. Поговаривали, что опытный музыкальный агент строил карьеру очаровательной подопечной на фоне бурной страсти. Слухи о близких отношениях певицы с продюсером активно распространялись до того, как поп-дива познакомилась со своим нынешним мужем Владимиром Пресняковым в 2005 году. На днях Наталья Подольская раскрыла карты и поведала в интервью о том, как на самом деле обстояли дела.
По словам поп-дивы, с Виктором Дробышем ее всегда связывали теплые отношения, но исключительно в рамках сотрудничества. "Мы с ним с миром разошлись. Никакого романа у нас не было", — выразилась рыжеволосая звезда. Артистка отметила, что Владимир Преснянков сумел завоевать расположение продюсера и целенаправленно вызвался взять под крыло будущую супругу. Дробышу ничего не оставалось, кроме как расторгнуть контракт с симпатичной девушкой и согласиться на условия коллеги. "Он меня, что называется, из рук в руки передал Володе", — выразилась Наталья Подольская.
Напомним, исполнительница хита "Поздно" вышла замуж за Владимира Преснякова в 2010 году. Первые несколько лет певица тщетно пыталась забеременеть, но все же смогла осуществить задуманное. Сейчас звездная пара воспитывает двух сыновей.
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