"Как на гулянку": Бузова возмутила фанатов неуместным нарядом

Ольга Бузова отправилась в святое место с голым пупком и непокрытой головой, чем неприятно удивила публику.

Накануне экс-ведущая "Дома-2" разместила в своем инстаграм-аккаунте снимки из Свято-Троицкого женского монастыря, который женщина посетила во время своего пребывания в Крыму. Для поездки в святое место знаменитость нарядилась в мешковатый спортивный костюм с рваными штанами и кроп-топом, обнажающим пупок. В дополнение к образу Ольга Бузова распустила волосы и не стала повязывать голову платком.

Сама певица под фото из монастыря написала, что после посещения такого места ее душа просит и ждет молитв. Она добавила, что всегда живет по сердцу и по совести. Однако фолловеры Бузовой не поверили в искренность ее слов и буквально обрушились на исполнительницу с критикой:

"Прочитайте сначала про внешний вид, в каком полагается посещать церковь" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "В штанах? В церковь? Без головного убора? Что за богохульство?!", "А че не в трусах сразу?", "Штаны, открытая голова и пуп – не пристойный вид для церкви", "В монастырь нужно ходить в другой одежде. Стыдно за Вас Ольга", "Ничего не пойму, как это в такое место с голым пузом итд. Как?????????????????"

Помимо неуместного наряда, народ удивило горячее желание знаменитости пофотографироваться со священником, а затем всем сообщить, где она побывала – фанаты в очередной раз усмотрели в этом неискренность звезды.

Напомним, несколькими днями ранее Ольга Бузова демонстрировала, как она отдыхает на яхте, и не стеснялась делиться куда более откровенными снимками.