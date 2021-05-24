"Ждали, что будут ругать!": Бузова безжалостно разнесла звезд популярного шоу

Популярность программы "Ты топ-модель на ТНТ" растет с каждым днем, а страсти накаляются. Ольга Бузова стала приглашенным экспертом в последнем выпуске шоу.

Исполнительница сама нередко выступает в качестве модели. Параметры ее фигуры позволяют выгодно смотреться на подиуме, а опыт публичной работы у артистки, как известно, крайне обширный. Она появилась в эфире, чтобы оценить работу молодых коллег и дать им советы.

В последнее время ведущие не совсем довольны прогрессом участниц. У них создается впечатление, что девушки расслабились, подойдя к финалу, и уже не хотят выкладываться на сто процентов. Организаторы обещали Ольге Бузовой, что она вдохновиться атмосферой популярной программы. Однако этого не произошло.

Дива оказалась крайне разочарована тем, что увидела. Одна из моделей попыталась объяснить ей, что чувствует себя некомфортно, так как партнер оказывает на нее психологическое давление во время съемки. Певица не посчитала этот факт серьезным для некачественной работы и объяснила, что все можно решить путем коммуникации.

Внезапно для многих Ольга Бузова жестоко раскритиковала участниц. У одной из них она поинтересовалась, есть ли у нее молодой человек. Услышав отрицательный ответ, она подчеркнула, что это заметно, так как в глазах абсолютно отсутсвует блеск. Звезда сравнила моделей со школьницами у доски, которые не подготовили домашнее задание. "Ждали, что будут ругать!" – вышла она из себя.

