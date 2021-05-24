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Шоу-бизнес
"Ждали, что будут ругать!": Бузова безжалостно разнесла звезд популярного шоу

"Ждали, что будут ругать!": Бузова безжалостно разнесла звезд популярного шоу

Популярность программы "Ты топ-модель на ТНТ" растет с каждым днем, а страсти накаляются. Ольга Бузова стала приглашенным экспертом в последнем выпуске шоу.
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Исполнительница сама нередко выступает в качестве модели. Параметры ее фигуры позволяют выгодно смотреться на подиуме, а опыт публичной работы у артистки, как известно, крайне обширный. Она появилась в эфире, чтобы оценить работу молодых коллег и дать им советы.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В последнее время ведущие не совсем довольны прогрессом участниц. У них создается впечатление, что девушки расслабились, подойдя к финалу, и уже не хотят выкладываться на сто процентов. Организаторы обещали Ольге Бузовой, что она вдохновиться атмосферой популярной программы. Однако этого не произошло.

Дива оказалась крайне разочарована тем, что увидела. Одна из моделей попыталась объяснить ей, что чувствует себя некомфортно, так как партнер оказывает на нее психологическое давление во время съемки. Певица не посчитала этот факт серьезным для некачественной работы и объяснила, что все можно решить путем коммуникации.

Внезапно для многих Ольга Бузова жестоко раскритиковала участниц. У одной из них она поинтересовалась, есть ли у нее молодой человек. Услышав отрицательный ответ, она подчеркнула, что это заметно, так как в глазах абсолютно отсутсвует блеск. Звезда сравнила моделей со школьницами у доски, которые не подготовили домашнее задание. "Ждали, что будут ругать!" – вышла она из себя.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 11:34 Источник: "ТНТ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гостья
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ВОТ смотрите , из ТВ Белоруссия ,какую головную боль вы взяли ,она будет не по делу умничать, критиковать участников,хотя самой надо прежде смотреть на себя,а не возмущаться ,находить какие то изъяны Её устроило БЫ ,чтобы каждая модель выходя на сцену ,начинали говорить комплименты Бузовой Она любит ОЧЕНЬ ,когда ей на всю страну поют дифирамбы ,тогда она ,будет снисходительней Так же будет и в Белоркссии ,она же к сожалению считает свой голос красивым ,и у неё самые красивые хиты СМЕШНО,но вот так ,больна Бузова
Гость747420
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ВСЁ, бездарь нашла новое занятие, со своим словесным поносом ,таланта ни к чему нет ,а сидеть в кресле жюри, это тупорылая может ,тупо умничать,ржать как лошадь,а главное наслаждаться тем, что от неё, пустышки ,зависит та или иная судьба любого,кто участвует в конкурсе Мания величия и до этого была,а теперь идиотку распирает, от собственной значимости , Может быть найдется кто то из участников ответит на выпендривания ,этой ослицы ,как было когда то на ТНТ, на танцах ,посадили бревно ,что танцует,как буратино, как всегда ,это чудовище ,взялась рассуждать про танцы ,кто как выступает
Гость731946
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Правдорубка
Кукловоды твои купили тебе это место на проекте, за дураков людей держать ненадо, никто бы тебя непригласил, все армяшки покупают и всех с потрохами
1

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