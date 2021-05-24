Пересильд начала готовиться к полету в космос

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также их дублеры Алексей Дудин и Алена Мордовина в понедельник, 24 мая, отправятся в Звездный городок. В научно-исследовательском центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина деятели искусства приступит к предполетным тренировкам, чтобы через полгода отправиться в космос и за две недели снять сцены фильма. Старт космического корабля "Союз МС-19" запланирован на октябрь 2021-го.
Командиром и бортинженером станет космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров. Он также приступил к тренировкам. К слову, предполетная программа съемочной группы немного иная, однако включает в себя обязательные элементы.
Актеры не только физически подготовятся к полету, но и ознакомятся с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием "Союз МС" и российского сегмента Международной космической станции, а также изучат деятельность экипажа и алгоритм действий при авариях.
Стоит отметить, что кастинг на роль в фильме, который снимут в космосе, проходила актриса Светлана Ходченкова. Вероятно, ее не взяли из-за неидеального состояния здоровья. Артистка билась за эту роль до последнего, она даже была готова провести операцию на ЛОР-органах.
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