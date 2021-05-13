Судьба Юлия Пересильд окончательно решена

Государственная комиссия закончила отбор в грандиозный проект. 36-летняя актриса стала первой в результате творческого и медицинского испытаний. Она будет сниматься на МКС с другими членами команды.
Вместе с Юлией Пересильд в полет отправится и режиссер Клим Шипенко. Дублерами станут Алена Мордовина и Алексей Дудин.
Коллега Юлии Пересильд же – Светлана Ходченкова – билась до последнего, но отбор не прошла. Вероятно, амбициозные планы артистки сорвались из-за неидеального состояния здоровья. Ради заветной роли звезда была готова провести операцию на лор-органах.
Экспедиция с Юлией Пересильд отправится на Международную космическую станцию 5 октября. Звезд будет сопровождать космонавт Антон Шкаплеров. На МКС артистка и режиссер проведут 12 дней.
Знаменитости придется пройти серьезную подготовку. Все участники грандиозного проекта попробуют полетать на самолете в невесомости, пройдут через центрифугу, вибростенд и научатся прыгать с парашютом. Напомним, Юлия Пересильд воспитывает двоих дочерей от режиссера Алексея Учителя – Анну и Марию.
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