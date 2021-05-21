Совсем взрослая: Пересильд и Учитель повеселились на вечеринке в честь 12-летия дочери

Юлия Пересильд устроила старшей дочери замечательный праздник. Наследнице знаменитости исполнилось 12 лет.

20 мая первенец Юлии Пересильд, Анна, отпраздновала день рождения. Актриса проникновенно призналась наследнице в любви.

Знаменитость рассказала, что в день, когда она родила Анну, погода поменялась семь раз. Солнце чередовалось с сильным ветром, дождем и грозой. По словам актрисы, ее наследница такая же переменчивая как и земная атмосфера – Анна обладает неуемной энергией, любовью и много чем еще. Юлия пожелала наследнице счастья и света.

В "Сторис" личного инстаграм-аккаунта актриса показала кадры с вечеринки, которую устроила для Анны. Пересильд арендовала для праздника просторный лофт с летней площадкой. Анна и ее гости пели в караоке, танцевали под хит 90-х "Макарена" и задували свечи на большом торте. Виновницу торжества поздравляли мама и папа – актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель.

Подписчики восхитились тому, как быстро выросла дочь кинематографиста и звезды сериалов. Анна превращается в настоящую красавицу. Первенец Пересильд похвасталась на камеру стильной прической, макияжем и модным брючным костюмом.

Напомним, 36-летняя Пересильд и 69-летний Учитель никогда не состояли в браке. Режиссер много лет женат на Кире Саксаганской, которая подарила ему сына Илью. Судя по всему, разводиться с супругой Алексей Учитель не собирается, хотя в 2017 году признался, что является папой дочерей Юлии Пересильд.