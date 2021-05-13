"Как две капли воды": Пугачева поразила удивительным сходством с внуком

Фанатов поразило, как сильно Алла Пугачева и Никита Пресняков схожи друг с другом.

"Женщина, которая поет" не часто радует публику новыми снимками, однако в многочисленных фан-группах исполнительницы то и дело появляются архивные кадры, которые россияне тоже очень любят рассматривать и обсуждать. Недавно в одном из фан-аккаунтов в "Инстаграм" было опубликовано старое фото, на котором Алла Пугачева запечатлена со своим старшим внуком Никитой Пресняковым.

Публика поразилась тому, как много общего между матерью и сыном Кристины Орбакайте. Прежде многие считали, что мальчик внешне очень напоминает своего знаменитого отца, однако теперь все встало на свои места. Поклонники Примадонны написали, что Никита как две капли воды похож на свою бабушку, причем не только внешне, но и талантом. Впрочем, нашлись и те, кто не согласился с последним утверждением и подчеркнул, что молодой человек еще не сделал в жизни ничего выдающегося.

Подписчики также отметили, что у Аллы Борисовны уже очень большой наследник, настоящий мужчина. Действительно, Никите Преснякову уже 29 лет, но и его легендарной бабушке недавно исполнилось 72. При этом женщина прекрасно выглядит для своего возраста, всегда держит себя в форме и вызывает восторженные комплименты многочисленных поклонников.

Фотографии сегодняшней Пугачевой и ее подрастающих наследников часто появляются в микроблоге Галкина. Юморист не стесняется делиться кадрами повседневной жизни звездной семьи. Недавно Максим Галкин показал, какой ужин Алла Пугачева приготовила для Лизы и Гарри.