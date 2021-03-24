Поближе к горячим туркам: Семенович покупает квартиру в Стамбуле

Стамбульские каникулы Анны Семенович завершились принятием важного решения. Очарованная городом решилась на покупку недвижимости с видом на Босфор.



Семенович воспользовалась услугами профессионального риэлтера и даже задержалась в Стамбуле на пару дней, чтобы посмотреть несколько вариантов будущих апартаментов. Поиск жилья продолжается, ежедневно Анна просматривает онлайн по несколько вариантов, которые ей присылает агент.

"Я влюбилась в Стамбул, одновременно древний исторический, но в то же время очень современный и модный город с красивыми людьми, – рассказала певица "Дни.ру". – Гуляя по улицам, я вдруг поняла, что это мое место и что я бы хотела иметь здесь уютную небольшую квартиру – студию с красивым видом на Босфор. Рассматриваю варианты в современной, модной части города".

"Стамбул подкупил меня еще и тем, что здесь не так жарко, как в курортных зонах, а значит моим родителям во время путешествия будет комфортно. А до моря можно добраться на самолете всего за час. – пояснила Аня. – Я давно задумывалась о покупке недвижимости за рубежом. И в эту поездку нашла место, где бы хотела уютное пристанище. Как мне рассказал мой агент, сегодня это еще и выгодное вложение. После пандемии цены на хорошую недвижимость в Стамбуле значительно упали. Самое время приобретать квартиру, которая после окончания всей этой истории с ковидом вновь начнет расти в цене".

Агент по недвижимости также отмечает, что сейчас, когда Стамбул – одно из немногих открытых направлений для туристов со всего мира, особенно высок спрос (как и всегда в Стамбуле) на краткосрочную аренду на время отпуска. И пока Анна и ее семья сами не пользуются апартаментами, они могут "работать" на нее и приносить стабильно неплохой доход.