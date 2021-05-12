Располневшая розовощекая Пугачева всполошила народ: Не узнать

Последние годы Алла Пугачева пристально следит за своим весом – звезда стройна и подтянута, как в лучшие годы.

Артистка редко балует поклонников новыми снимками. Чаще всего знаменитость можно увидеть на страницах либо ее супруга Максима Галкина, либо друзей. Впрочем, фанаты не отчаиваются и с удовольствием пересматривают старые кадры с Аллой Пугачевой.

В одном из популярных фан-аккаунтов в "Инстаграм" в среду 11 мая появилась фотография, сделанная, судя по всему, несколько лет назад. В кадре Примадонна стоит рядом со своим старшим внуком Никитой Пресняковым. Поклонников восхитило сходство артистов, многие отметили, что сын Кристины Орбакайте как две капли воды похож на звездную бабушку.

Также подписчики заявили, что на фотографии Примадонна отлично выглядит – значительно моложе свои лет. Народ предположил, что все дело в том, что на снимке певица слегка "в теле", и ей это идет – срезу появляется румянец.

"Хороший, талантливый внук, а другого у такой бабушки быть не могло! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Алла Б. я вас не узнала", "Да, копия бабушка. Но и Кристина тоже копия мама", "Здесь все естество красоты Аллы Пугачевой!", "Одинаковые", "Внучара какой огромный! И это хорошо!", "Всегда думала, что он похож на отца, но тут смотрю – вылитый бабулькин", "Смешная Алла Борисовна здесь", – написали в комментариях.