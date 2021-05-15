"Перестала бояться": экс-подруга вскрыла грязную правду о расставании с Тимати

Анастасия Решетова опубликовала фильм "Моя исповедь", в котором раскрыла подробности отношений с Тимати.

По словам девушки, их знакомство было случайным, а роман начался значительно позже. "Мы не сразу поняли, что нужны друг другу. Только спустя не один год мы поняли, что нам суждено быть вместе, что мы хотим создать семью", – отметила Анастасия Решетова.

Модель призналась: сейчас она считает, что их отношения были нездоровыми. По словам блогера, за годы совместной жизни они причинили друг другу огромное количество боли. Разрыв был для девушки очень болезненным. Она призналась, что в первые месяцы после рождения сына Ратмира семья выглядела идеальной, но 2020-й поставил все на свои места.

Анастасия Решетова не стала вдаваться в подробности того, что именно случилось у нее с Тимати, однако намекнула на предательство. Особенно непросто модели было после карантина, но теперь она ни о чем не жалеет. "Я как будто перестала бояться, перевернула страницу и, можно сказать, закончила книгу", – подчеркнула экс-подруга Тимати.

Судя по всему, рэпер многое запрещал своей возлюбленной. Как оказалось, все эти годы Анастасия Решетова тщательно следила за тем, что она говорит и делает. После разрыва ей стало легче дышать, так как девушка перестала думать о том, что ей скажут.

Также в своем фильме модель призналась, что беременность далась ей непросто. Решетова заявила, что почти все месяцы ей было очень тяжело, ее постоянно тошнило, а в какой-то момент она могла и вовсе потерять ребенка. Как оказалось, не все были рады рождению Ратмира.