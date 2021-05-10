Не Тимати и не сын: Решетова представила миру любимого мужчину

Последние несколько месяцев поклонники с интересом наблюдают за экс-возлюбленной Тимати. Девушка стала все чаще появляться не в откровенных нарядах, а в платках и длинных платьях.
Также в Сети появились слухи о том, что теперь блогера зовут не Анастасия, а Амина. Подписчики подозревают, что у Решетовой роман с арабским мужчиной, с этим и связаны перемены в ее поведении. Однако девушка все отрицает, уверяя, что возлюбленный у нее действительно есть, однако он из Европы.
Накануне бывшая подруга Тимати вновь улетела в Арабские Эмираты, отметив, что ей сложно находиться в Москве – уж больно ее выматывает ритм столицы. Анастасия Решетова добавила, что обожает путешествовать, однако даже недолгая разлука с сыном Ратмиром дается ей с трудом.
В этот раз она оставила ребенка с любимым мужчиной. В личном блоге экс-любовница Тимати показала трогательный снимок, который был сделан в День победы. На фотографии отец девушки Григорий Анатольевич держит на руках внука Ратмира и показывает ему Вечный огонь у Красной площади.
"Дедушка привел к Могиле неизвестного солдата", – подписала фото Анастасия Решетова. Несмотря на то что модель уже неоднократно публиковала снимки с отцом на своей инстаграм-странице, в этот раз она закрыла лицо родителя смайликом с сердечком.
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