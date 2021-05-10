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Шоу-бизнес
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое

9 мая Филипп Киркоров опубликовал поздравление с Днем Победы. Однако его оценили не все.
прочитано 47438 раз

Артист опубликовал несколько видео, на которых запечатлены его отец Бедрос Киркоров и дети – 9-летняя Алла-Виктория и 8-летний Мартин. Малыши вместе с дедушкой исполнили песни военных лет. На кадрах наследники поп-короля предстали в костюмах, стилизованных под военную форму.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"В судьбе каждой семьи война оставила свой след. И как важно передавать из поколения в поколение память и уважение тем, кто воевал и отдавал жизнь за свободу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Филипп Киркоров. Правда, не все оценили его душевный порыв. Некоторые поклонники возмутились тем, что детей нарядили в гимнастерки.

"Воевать пойдете, если Родина позовет?", "У детей должно быть детство? Зачем детей одевать в военную форму? В Болгарии культ детей. Их здесь обожают. Но никому не приходит в голову одевать своих родных детей в военную форму", "Как мерзко видеть такое!" – написали недовольные.

Впрочем, большинство осталось в восторге от публикации Филиппа Киркорова. Поклонники оценили музыкальный талант наследников артиста. "Трогательно до слез... как это прекрасно когда есть такой замечательный дедушка у внучат. Доброго здоровья Вам!", "С Великим праздником! Мира, любви и тепла Вашей семье!", "До слез! С днем Победы! Бедросу (извините если фамильярно) Здоровья и Долгие Лета! Очень люблю песню об Алеше! Спасибо за сердечное исполнение!", "Браво! Пример детям прекрасный", – написали в комментариях.

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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 мая 2021, 13:59 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

Гость729227
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абсолютно нормально...чего взбеленились...дети должны знать о войне и о погибших героях....и песню спели хорошо...
Гость730336
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Молодцы.
Гость730332
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Имя
Гимнастерки лишнее, а спел дед хорошо. Мололец.
По всей России детей одели в военную форму.В чем проблема? Что за паника?
Гость730332
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Имя
Гимнастерки лишнее, а спел дед хорошо. Мололец.
По всей России дети были одеты в военную форму и ничего.Что за паника?
Гость Федор Конь
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Дети в военной форме это нормально, есть же суворовцы, нахимовцы, кадеты.
Гость730324
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Подача информации, как и принято сейчас в сми: сначала дурь меньшинства, а потом нормальная реакция. Выпячивается негатив от малоумных или желающих попиарится...
марс
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Гость721599
Все прекрасно!..Не надо осуждать!У нас в городе,тоже дети были одеты в военную форму!..Молодое поколение пусть чувствует и помнит ,кто защищал Родину!..Нет ничего плохого в том ,что дети в форме!
вы больны на всю вашу бесноватую голову
Гость721599
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Все прекрасно!..Не надо осуждать!У нас в городе,тоже дети были одеты в военную форму!..Молодое поколение пусть чувствует и помнит ,кто защищал Родину!..Нет ничего плохого в том ,что дети в форме!
Имя
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Гимнастерки лишнее, а спел дед хорошо. Мололец.
1

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