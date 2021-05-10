Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое

9 мая Филипп Киркоров опубликовал поздравление с Днем Победы. Однако его оценили не все.

Артист опубликовал несколько видео, на которых запечатлены его отец Бедрос Киркоров и дети – 9-летняя Алла-Виктория и 8-летний Мартин. Малыши вместе с дедушкой исполнили песни военных лет. На кадрах наследники поп-короля предстали в костюмах, стилизованных под военную форму.

"В судьбе каждой семьи война оставила свой след. И как важно передавать из поколения в поколение память и уважение тем, кто воевал и отдавал жизнь за свободу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Филипп Киркоров. Правда, не все оценили его душевный порыв. Некоторые поклонники возмутились тем, что детей нарядили в гимнастерки.



"Воевать пойдете, если Родина позовет?", "У детей должно быть детство? Зачем детей одевать в военную форму? В Болгарии культ детей. Их здесь обожают. Но никому не приходит в голову одевать своих родных детей в военную форму", "Как мерзко видеть такое!" – написали недовольные.

Впрочем, большинство осталось в восторге от публикации Филиппа Киркорова. Поклонники оценили музыкальный талант наследников артиста. "Трогательно до слез... как это прекрасно когда есть такой замечательный дедушка у внучат. Доброго здоровья Вам!", "С Великим праздником! Мира, любви и тепла Вашей семье!", "До слез! С днем Победы! Бедросу (извините если фамильярно) Здоровья и Долгие Лета! Очень люблю песню об Алеше! Спасибо за сердечное исполнение!", "Браво! Пример детям прекрасный", – написали в комментариях.