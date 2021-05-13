Зажавшую в руках крестик больную Макееву освистали: Железка на шее не поможет

Анастасия Макеева опубликовала в личном блоге кадры, которые заставили фанатов поволноваться.

С воем инстаграм-аккаунте актриса показала несколько снимков, сделанных в больничной палате. Артистка заявила, что утро выдалось сложным, так как она только что отошла от наркоза.

"Я снова в больнице, но вера всегда со мной (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Анастасия Макеева. На снимке знаменитость сжала в руке нагрудный крестик. Рассказывать о причинах, по которым она оказалась в клинике, звезда не стала, чем еще больше возмутила подписчиков.

По мнению поклонников, последнее время уж слишком много артистов, которые интригуют кадрами из больниц и хайпуют на своем здоровье. Впрочем, многие пожелали Анастасии Макеевой скорого выздоровления, они надеются, что болезнь быстро отступит. Однако нашлись и те, кто позлорадствовал. Некоторые уверены, что актриса не достойна счастья, так как увела чужого мужа из семьи.

"У Романа есть жена и дети ,а вы разлучница и вам счастья не будет никогда", "Все напоказ нынче...Даже болезни и крестик ...Как не устают медийные Господа без конца хвастаться , ставить в известность нас о том как они поели – поспали , кто их ждет в коридоре... Поболеть некогда стало", "После наркоза женщины выглядят иначе", "Женщина, которая увела барана (мужчиной не назовешь такого) из другой семьи, от его детей – никогда не будет счастлива!", "Анастасия – вера – это соблюдать заповеди веры ! К вам это отношения не имеет и железка на шее не поможет", – написали недовольные.

