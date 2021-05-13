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Шоу-бизнес
Зажавшую в руках крестик больную Макееву освистали: Железка на шее не поможет

Зажавшую в руках крестик больную Макееву освистали: Железка на шее не поможет

Анастасия Макеева опубликовала в личном блоге кадры, которые заставили фанатов поволноваться.
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С воем инстаграм-аккаунте актриса показала несколько снимков, сделанных в больничной палате. Артистка заявила, что утро выдалось сложным, так как она только что отошла от наркоза.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

"Я снова в больнице, но вера всегда со мной (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Анастасия Макеева. На снимке знаменитость сжала в руке нагрудный крестик. Рассказывать о причинах, по которым она оказалась в клинике, звезда не стала, чем еще больше возмутила подписчиков.

По мнению поклонников, последнее время уж слишком много артистов, которые интригуют кадрами из больниц и хайпуют на своем здоровье. Впрочем, многие пожелали Анастасии Макеевой скорого выздоровления, они надеются, что болезнь быстро отступит. Однако нашлись и те, кто позлорадствовал. Некоторые уверены, что актриса не достойна счастья, так как увела чужого мужа из семьи.

"У Романа есть жена и дети ,а вы разлучница и вам счастья не будет никогда", "Все напоказ нынче...Даже болезни и крестик ...Как не устают медийные Господа без конца хвастаться , ставить в известность нас о том как они поели – поспали , кто их ждет в коридоре... Поболеть некогда стало", "После наркоза женщины выглядят иначе", "Женщина, которая увела барана (мужчиной не назовешь такого) из другой семьи, от его детей – никогда не будет счастлива!", "Анастасия – вера – это соблюдать заповеди веры ! К вам это отношения не имеет и железка на шее не поможет", – написали недовольные.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 12:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость727590
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А, вы, что не знали после наркоза все так выглядят, как из дорогого салона и с крестиком в зубах? Иначе, никак! Ну Макеева, ну пройдоха! Железные нервы, полное отсутствие совести и мозгов.
Гость720606
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В больницы Москвы даже с переломами не попасть на операцию, а это оказывается так называемый шоу бизнес все места занял! Сколько вас селебрети? Дайте людям по мед полису выжить!
Гость723564
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Странно как "утро, только отошла от наркоза" Вот врет !!! А когда успела накраситься? Или сейчас оперируют накрашенных и небритых?
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