"В Словении у меня была другая женщина!": любовник Макеевой влепил смачную пощечину бывшей жене

Накануне вышел очередной выпуск программы "Пусть говорят". Его героиней стала бывшая избранница "жениха" актрисы, Светлана Малькова.

Возмущенная женщина заявила, что Роман Мальков не уделяет никакого внимания детям, а также пытается лишить ее наследников. Их старший сын Андрей уже переехал в столицу. С младшим ребенком отец постоянно общается на тему совместной жизни в Москве. Также Светлана рассказала, что экс-супруг не только не платит алименты, но и однажды потребовал деньги с нее за участие в телевизионной программе.

Бывшая жена любовника Анастасии Макеевой потребовала прекратить поливать ее грязью и вмешивать в конфликт детей. Она была убеждена, что у них крепкая семья, но мать экс-возлюбленного утверждает, что сын терпел ее выходки до последнего. Светлана отказалась от встречи с артисткой, а Роман Мальков, видимо, не намерен мириться с таким положением дел.

Мужчина заявил, что их отношения завершились уже давно. Он уверяет, что не жил со Светланой уже много лет, так как у него была любовница. Мать его детей якобы знала о романе. "В Словении у меня была другая женщина!" – заявил он. По словам Романа Малькова, тогда ситуация всех устраивала.

Любовник Анастасии Макеевой отметил, что увести его было совершенно невозможно. Все его решения были осознанными, а бывшая супруга не совсем честна с публикой.