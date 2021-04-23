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"Влюбилась": разведенную Галич заподозрили в новом романе

"Влюбилась": разведенную Галич заподозрили в новом романе

Блогер Ида Галич, лишь недавно расставшаяся с мужем, спровоцировала слухи о новом романе.
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30-летняя знаменитость стала гостьей ютуб-шоу "Откройте, Давид!" и откровенно рассказала о том, что сейчас происходит в ее жизни. Только этой весной звезда развелась со своим мужем Аланом Басиевым и уже заявила, что больше не выйдет замуж. Однако на вопрос ведущего шоу о том, что будет, если женщина влюбится, Ида Галич многозначительно ответила, что может быть, она уже и так влюбилась.

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После такого заявления заинтригованные фанаты стали строить предположения о новом романе Иды. Ее заподозрили в отношениях с ведущим и сценаристом Антоном Каравайцевым, который является ее давним другом. При этом в разговоре с ведущим бывшая участница КВН с горечью призналась, что она теперь входит в целевую аудиторию звезд, поющих о разбитой любви.

Напомним, что от союза с Басиевым у женщины остался маленький сын Леон. Ради малыша экс-супруги собираются поддерживать дружеские отношения. Даже после развода они отзываются друг о друге максимально корректно и не выясняют отношений на публике.

С тех пор, как Галич и Басиев объявили о своем намерении развестись, вокруг их разрыва стало ходить много слухов. Тогда на догадки поклонников об изменах, Ида Галич заявила, что ее муж никогда ей не изменял, но и других причин не озвучила.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 02:04 Источник: Ютуб, "Историс - Откройте, Давид!" ✓ Надежный источник

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