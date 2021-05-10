Галкин оставил Пугачеву и уехал с детьми

Организаторами тематического праздника стали друзья Галкина Александра и Ида Достман. На мероприятие пригласили многих звезд отечественного шоу-бизнеса: Валерию, Ольгу Орлову и многих других.
В качестве угощения для гостей была подана полевая кухня. Также для звездных детей установили игровые площадки и батуты.
В конце гуляний каждому гостю выдали красный воздушный шар. Они запустили их в небо в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
При этом Алла Борисовна решила проигнорировать празднование и позволила детям провести время только с папой. Скорее всего певица захотела провести этот день дома и отдохнуть.
Утром 9 мая Максим Галкин в своих социальных сетях опубликовал фотографию дедушки Григория Робертовича Прагина.
Он принимал участие в битве за Сталинград, освобождал Одессу, Югославию и Венгрию, а также прошел всю войну.
Напомним, что на днях артист также выкладывал видео с прогулки с детьми и женой. Вместе с сыном Гарри Максим Галкин спел песню NILETTO "Любимка". Поклонники отметили, что супруги и дети выглядят счастливо. Хотя раньше Алла Пугачева была против того, чтобы выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение. В первую очередь, она беспокоилась за то, что их дети с раннего возраста будут публичными персонами.
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